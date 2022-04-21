П’ять рецептів весняних салатів від шеф-кухарів: швидко, просто смачно

Весна — це час авітамінозу. Щоб ваш організм почувався прекрасно, треба обов’язково вживати продукти з вітамінами.
Весняний салат для цього ідеально підходить, адже саме починає рости зелень, овочі та фрукти, насичені корисними вітамінами.
Якщо ви не надто полюбляєте жувати траву, не біда, ми зібрали п’ять рецептів салатів від шеф-кухарів. За допомогою таких кулінарних шедеврів можна полюбити все.
Цей весняний салат напрочуд незвичний. У ньому поєднані смаки редиски та апельсину. Проте від того він тільки смачніший.
Отож салат з редискою та апельсином. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
Приготування:
Помийте всі інгредієнти: редиску, цибулю, апельсин та кінзу. Поріжте редиску тоненькими слайсами.
Далі черга цибулі, її треба очистити та порізати напівкільцями. Чим тонше ти наріжеш цибулю, тим краще.
Очистіть апельсин від шкірки, адже для салату знадобиться тільки м’яка частина фрукту. Після цього наріжте його часточками.
Залиште один шматочок для заправки салату. Вичавіть сік та полийте ним салат перед вживанням.
Поріжте зелень та змішайте всі інгредієнти у салатниці. Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем та апельсиновим фрешем.
У цьому салаті головна героїня — спаржа. Він не менш смачний, свіжий та весняний.
Для приготування вам знадобиться:
Розігріваємо духовку до 180 °С, у спаржі відламуємо/відрізаємо кінчик, змащуємо все олією і ставимо в духовку на 10 хвилин.
Якщо у вас сирі горіхи, то їх можна покласти разом зі спаржею.
Готуємо заправку. Змішуємо оливкову олію, оцет, цукор або мед і гірчицю та ретельно все перемішуємо.
Миємо редис та нарізаємо його тоненькими слайсами, після чого додаємо до нього вимите листя салату. Змішуємо з заправкою.
Даємо трошки охолонути спаржі та горіхам, щоб листя салату одразу не зів’яли. Після чого відправляємо їх до основи.
Прикрашаємо весняний салат кропом.
Цей салат має назву коул слоу. Поєднує в собі яблука та білокачанну капусту.
Для його приготування вам знадобиться:
Самому Ектору цей весняний салат подобається у пропорції 70% яблук до 30% капусти, проте його можна змінювати відповідно до твоїх смаків..
Приготування
Нашинкувати тонкою соломкою капусту, яблука та моркву. Можна натерти їх за допомогою кухонного приладдя. Після цього збризнути все соком лимона.
Готуємо заправку. Змішайте майонез, яблучний сік, мак та мед і гарно все перемішайте.
Для кращого смаку зірковий шеф радить зробити майонез власноруч, а не купувати.
Змішати основу з заправкою, гарно перемішати та поставити салат в холодильник на годину.
Перед подачею прикрасити салат петрушкою та цибулею.
Вона точно знає все про збалансованість у раціоні.
Інгредієнти:
Відваріть буряк, а після того, як він вистигне, наріжте кубиками. Очистіть грейпфрут або апельсин від шкірки й теж наріжте його кубиками.
Наріжте всі інші інгредієнти: козячий сир кубиками, червону цибулю напівкільцями, зелень довільно.
Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте до них гарбузове насіння, волоський горіх та заправте оливковою олією.
Посоліть, поперчіть — і готово.
Помідори зі сметаною. Для того щоб салат не був таким жирним від сметани, шеф-кухар пропонує цікаву альтернативу — замінити її на грецький йогурт.
Почнімо з заправки. Можна використати й звичайну сметану, та Ярославський пропонує зробити заправку з грецького йогурту.
Для цього треба додати в йогурт солі та трави, наприклад, шалфей або тим’ян. Далі перекласти йогурт у вафельний рушник та підвісити його в холодильнику на 2-3 доби.
Хоча вже за добу йогурт видозміниться, його консистенція буде подібною до вершкового крем-сиру.
Не забудьте підставити під масу тарілку, на яку крапатиме сироватка.
Якщо для заправки ви обираєте сметану, то жодних маніпуляцій робити не треба.
Треба вимити всі овочі та нарізати їх. Томати краще брати маленькі або середнього розміру, щоб нарізати їх маленькими скибочками на 2-3 частини.
Редьку ріжемо тонкими слайсами.
Заправляємо все йогуртовою заправкою та оливковою олією або сметаною. Додаємо спецій та духмяних сушених трав.
А поки дехто далеко від дому, можна потішити себе смачними й рідними стравами. Євген Клопотенко порадив три страви, які нагадають про український дім, де б ви не були.