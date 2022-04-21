П’ять рецептів весняних салатів від шеф-кухарів: швидко, просто смачно

Весна — це час авітамінозу. Щоб ваш організм почувався прекрасно, треба обов’язково вживати продукти з вітамінами.

Весняний салат для цього ідеально підходить, адже саме починає рости зелень, овочі та фрукти, насичені корисними вітамінами.

Якщо ви не надто полюбляєте жувати траву, не біда, ми зібрали п’ять рецептів салатів від шеф-кухарів. За допомогою таких кулінарних шедеврів можна полюбити все.

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Салат від Клопотенка

Цей весняний салат напрочуд незвичний. У ньому поєднані смаки редиски та апельсину. Проте від того він тільки смачніший.

Отож салат з редискою та апельсином. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

300 г редиски

1 червона цибулина

1 апельсин

2 ст.л. оливкової олії

1 пучок кінзи

до свого смаку сіль і перець

Приготування:

Крок перший

Помийте всі інгредієнти: редиску, цибулю, апельсин та кінзу. Поріжте редиску тоненькими слайсами.

Далі черга цибулі, її треба очистити та порізати напівкільцями. Чим тонше ти наріжеш цибулю, тим краще.

Крок другий

Очистіть апельсин від шкірки, адже для салату знадобиться тільки м’яка частина фрукту. Після цього наріжте його часточками.

Залиште один шматочок для заправки салату. Вичавіть сік та полийте ним салат перед вживанням.

Крок третій

Поріжте зелень та змішайте всі інгредієнти у салатниці. Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем та апельсиновим фрешем.

Весняний салат від Аліси Купер

У цьому салаті головна героїня — спаржа. Він не менш смачний, свіжий та весняний.

Для приготування вам знадобиться:

спаржа

салат латук

молода редиска

кріп

лісові горіхи

1 ч.л. гірчиці

1 ч. л. оцту

3 ст.л. оливкової олії

1 г цукру, можна замінити медом

Приготування:

Крок перший

Розігріваємо духовку до 180 °С, у спаржі відламуємо/відрізаємо кінчик, змащуємо все олією і ставимо в духовку на 10 хвилин.

Якщо у вас сирі горіхи, то їх можна покласти разом зі спаржею.

Крок другий

Готуємо заправку. Змішуємо оливкову олію, оцет, цукор або мед і гірчицю та ретельно все перемішуємо.

Крок третій

Миємо редис та нарізаємо його тоненькими слайсами, після чого додаємо до нього вимите листя салату. Змішуємо з заправкою.

Даємо трошки охолонути спаржі та горіхам, щоб листя салату одразу не зів’яли. Після чого відправляємо їх до основи.

Прикрашаємо весняний салат кропом.

Салат від Ектора

Цей салат має назву коул слоу. Поєднує в собі яблука та білокачанну капусту.

Для його приготування вам знадобиться:

капуста білокачанна — 1 головка

яблука зелені — 2 шт.

морква — 3 шт.

майонез

мед

мак

яблучний сік — 200 мг

лимонний сік із половинки лимона

зелена цибуля — 5 шт.

пучок петрушки

Самому Ектору цей весняний салат подобається у пропорції 70% яблук до 30% капусти, проте його можна змінювати відповідно до твоїх смаків..

Приготування

Крок перший

Нашинкувати тонкою соломкою капусту, яблука та моркву. Можна натерти їх за допомогою кухонного приладдя. Після цього збризнути все соком лимона.

Крок другий

Готуємо заправку. Змішайте майонез, яблучний сік, мак та мед і гарно все перемішайте.

Для кращого смаку зірковий шеф радить зробити майонез власноруч, а не купувати.

Крок третій

Змішати основу з заправкою, гарно перемішати та поставити салат в холодильник на годину.

Перед подачею прикрасити салат петрушкою та цибулею.

Весняний салат від нутриціологині Анастасії Голобородько

Вона точно знає все про збалансованість у раціоні.

Інгредієнти:

чотири види зелені — петрушка, м’ята, зелень фенхелю, мізуна, можна замінити на будь-яку більш доступну альтернативу

грейпфрут або апельсин

м’який козячий сир

червона цибуля

буряк

волоський горіх

насіння гарбуза

оливкова олія

рожева сіль

Приготування

Крок перший

Відваріть буряк, а після того, як він вистигне, наріжте кубиками. Очистіть грейпфрут або апельсин від шкірки й теж наріжте його кубиками.

Крок другий

Наріжте всі інші інгредієнти: козячий сир кубиками, червону цибулю напівкільцями, зелень довільно.

Крок третій

Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте до них гарбузове насіння, волоський горіх та заправте оливковою олією.

Посоліть, поперчіть — і готово.

Весняний салат від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Помідори зі сметаною. Для того щоб салат не був таким жирним від сметани, шеф-кухар пропонує цікаву альтернативу — замінити її на грецький йогурт.

Інгредієнти:

томати

редька

грецький йогурт

сушені трави тим’ян або шалфей

сіль та перець

Крок перший

Почнімо з заправки. Можна використати й звичайну сметану, та Ярославський пропонує зробити заправку з грецького йогурту.

Для цього треба додати в йогурт солі та трави, наприклад, шалфей або тим’ян. Далі перекласти йогурт у вафельний рушник та підвісити його в холодильнику на 2-3 доби.

Хоча вже за добу йогурт видозміниться, його консистенція буде подібною до вершкового крем-сиру.

Не забудьте підставити під масу тарілку, на яку крапатиме сироватка.

Якщо для заправки ви обираєте сметану, то жодних маніпуляцій робити не треба.

Крок другий

Треба вимити всі овочі та нарізати їх. Томати краще брати маленькі або середнього розміру, щоб нарізати їх маленькими скибочками на 2-3 частини.

Редьку ріжемо тонкими слайсами.

Крок третій

Заправляємо все йогуртовою заправкою та оливковою олією або сметаною. Додаємо спецій та духмяних сушених трав.

А поки дехто далеко від дому, можна потішити себе смачними й рідними стравами. Євген Клопотенко порадив три страви, які нагадають про український дім, де б ви не були.