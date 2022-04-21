Пять рецептов весенних салатов от шеф-поваров: быстро, просто вкусно

Весна — это время авитаминоза. Чтобы ваш организм чувствовал себя прекрасно, нужно обязательно употреблять продукты с витаминами.
Весенний салат в этом случае идеально подходит, ведь как раз начинает расти зелень, овощи и фрукты, насыщенные полезными витаминами.
Если вы не очень любите жевать траву, не беда, мы собрали пять рецептов салатов от шеф-поваров. Благодаря таким кулинарным шедеврам можно полюбить все.
Этот весенний салат удивительно необычный, в нем сочетаются вкусы редиски и апельсина. Однако от этого он только вкуснее.
Так что салат с редиской и апельсином. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление:
Помойте все ингредиенты: редис, лук, апельсин и кинзу. Порежьте редиску тоненькими слайсами.
Далее очередь лука, его нужно очистить и порезать полукольцами. Чем тоньше ты нарежешь лук, тем лучше.
Очистите апельсин от кожуры, ведь в салат уйдет только мягкая часть фрукта. Потом нарежьте его дольками.
Оставьте один кусочек для заправки салата. Выжмите сок и полейте им салат перед употреблением.
Порежьте зелень и смешайте все ингредиенты в салатнице. Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и апельсиновым фрешем.
В этом салате главная героиня — спаржа. Он не менее вкусный, свежий и весенний.
Для приготовления вам понадобится:
Разогреваем духовку до 180 °С, в спарже отламываем/отрезаем кончик, смазываем все маслом и ставим в духовку на 10 минут.
Если у вас сырые орехи, то их можно положить вместе со спаржей.
Готовим заправку. Смешиваем оливковое масло, уксус, сахар или мед и горчицу и тщательно перемешиваем.
Моем редис и нарезаем его тоненькими слайсами, после чего добавляем к нему вымытые листья салата. Смешиваем с заправкой.
Даем немного остыть спарже и орехам, чтобы листья салата сразу не увяли. После чего отправляем их к основе.
Украшаем весенний салат укропом.
Этот салат называется коул слоу. Сочетает в себе яблоки и белокочанную капусту.
Для его приготовления вам понадобится:
Самому Эктору этот весенний салат нравится в пропорции 70% яблок и 30% капусты, однако его можно изменять в соответствии с твоими вкусами.
Приготовление
Нашинковать тонкой соломкой капусту, яблоки и морковь. Можно натереть их с помощью кухонных принадлежностей. После этого сбрызнуть все соком лимона.
Готовим заправку. Смешайте майонез, яблочный сок, мак и мед и хорошо перемешайте.
Для лучшего вкуса звездный шеф советует сделать майонез самостоятельно, а не покупать.
Смешать основу с заправкой, хорошо перемешать и поставить салат в холодильник на час.
Перед подачей украсить салат петрушкой и луком.
Она точно знает все о сбалансированности рациона.
Ингредиенты:
Отварите свеклу, а после того, как она остынет, нарежьте кубиками. Очистите грейпфрут или апельсин от кожуры и тоже нарежьте его кубиками.
Нарежьте все остальные ингредиенты: козий сыр кубиками, красный лук полукольцами, зелень произвольно.
Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте к ним семена тыквы, грецкий орех и заправьте оливковым маслом.
Посолите, поперчите — и готово.
Помидоры со сметаной. Для того чтобы салат не был таким жирным от сметаны, шеф-повар предлагает интересную альтернативу — заменить ее на греческий йогурт.
Начнём с заправки. Можно использовать обычную сметану, но шеф-повар предлагает сделать заправку из греческого йогурта.
Для этого нужно добавить в йогурт соль и травы, например, шалфей или тимьян. Далее переложить йогурт в вафельное полотенце и подвесить его в холодильнике на 2-3 дня.
Уже через сутки йогурт изменится, его консистенция будет похожа на сливочный крем-сыр.
Не забудьте подставить под массу тарелку, на которую будет капать сыворотка.
Если для заправки вы выбираете сметану, то никаких манипуляций делать не нужно.
Вымыть все овощи и нарезать их. Томаты лучше брать маленькие или среднего размера, чтобы нарезать их маленькими ломтиками на 2-3 части.
Редьку режем тонкими слайсами.
Заправляем все йогуртом и оливковым маслом или сметаной. Добавляем специи и душистые сушеные травы.
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