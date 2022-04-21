Пять рецептов весенних салатов от шеф-поваров: быстро, просто вкусно

Весна — это время авитаминоза. Чтобы ваш организм чувствовал себя прекрасно, нужно обязательно употреблять продукты с витаминами.

Весенний салат в этом случае идеально подходит, ведь как раз начинает расти зелень, овощи и фрукты, насыщенные полезными витаминами.

Если вы не очень любите жевать траву, не беда, мы собрали пять рецептов салатов от шеф-поваров. Благодаря таким кулинарным шедеврам можно полюбить все.

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Салат от Клопотенко

Этот весенний салат удивительно необычный, в нем сочетаются вкусы редиски и апельсина. Однако от этого он только вкуснее.

Так что салат с редиской и апельсином. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г редиса

1 красная луковица

1 апельсин

2 ст.л. оливкового масла

1 пучок кинзы

по вкусу соль и перец

Приготовление:

Шаг первый

Помойте все ингредиенты: редис, лук, апельсин и кинзу. Порежьте редиску тоненькими слайсами.

Далее очередь лука, его нужно очистить и порезать полукольцами. Чем тоньше ты нарежешь лук, тем лучше.

Шаг второй

Очистите апельсин от кожуры, ведь в салат уйдет только мягкая часть фрукта. Потом нарежьте его дольками.

Оставьте один кусочек для заправки салата. Выжмите сок и полейте им салат перед употреблением.

Шаг третий

Порежьте зелень и смешайте все ингредиенты в салатнице. Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и апельсиновым фрешем.

Весенний салат от Алисы Купер

В этом салате главная героиня — спаржа. Он не менее вкусный, свежий и весенний.

Для приготовления вам понадобится:

спаржа

салат латук

молодая редиска

укроп

лесной орех

1 ч.л. горчицы

1 ч. л. уксуса

3 ст. л. оливкового масла

1 г сахара (можно заменить медом)

Приготовление:

Шаг первый

Разогреваем духовку до 180 °С, в спарже отламываем/отрезаем кончик, смазываем все маслом и ставим в духовку на 10 минут.

Если у вас сырые орехи, то их можно положить вместе со спаржей.

Шаг второй

Готовим заправку. Смешиваем оливковое масло, уксус, сахар или мед и горчицу и тщательно перемешиваем.

Шаг третий

Моем редис и нарезаем его тоненькими слайсами, после чего добавляем к нему вымытые листья салата. Смешиваем с заправкой.

Даем немного остыть спарже и орехам, чтобы листья салата сразу не увяли. После чего отправляем их к основе.

Украшаем весенний салат укропом.

Салат от Эктора

Этот салат называется коул слоу. Сочетает в себе яблоки и белокочанную капусту.

Для его приготовления вам понадобится:

капуста белокочанная — 1 головка

яблоки зеленые — 2 шт.

морковь — 3 шт.

майонез

мед

мак

яблочный сок — 200 мг

лимонный сок из половинки лимона

зеленый лук — 5 шт.

пучок петрушки

Самому Эктору этот весенний салат нравится в пропорции 70% яблок и 30% капусты, однако его можно изменять в соответствии с твоими вкусами.

Приготовление

Шаг первый

Нашинковать тонкой соломкой капусту, яблоки и морковь. Можно натереть их с помощью кухонных принадлежностей. После этого сбрызнуть все соком лимона.

Шаг второй

Готовим заправку. Смешайте майонез, яблочный сок, мак и мед и хорошо перемешайте.

Для лучшего вкуса звездный шеф советует сделать майонез самостоятельно, а не покупать.

Шаг третий

Смешать основу с заправкой, хорошо перемешать и поставить салат в холодильник на час.

Перед подачей украсить салат петрушкой и луком.

Весенний салат от нутрициолога Анастасии Голобородько

Она точно знает все о сбалансированности рациона.

Ингредиенты:

четыре вида зелени — петрушка, мята, зелень фенхеля, мизуна, можно заменить на любую более доступную альтернативу

грейпфрут или апельсин

мягкий козий сыр

красный лук

свекла

грецкий орех

семена тыквы

оливковое масло

розовая соль

Приготовление

Шаг первый

Отварите свеклу, а после того, как она остынет, нарежьте кубиками. Очистите грейпфрут или апельсин от кожуры и тоже нарежьте его кубиками.

Шаг второй

Нарежьте все остальные ингредиенты: козий сыр кубиками, красный лук полукольцами, зелень произвольно.

Шаг третий

Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте к ним семена тыквы, грецкий орех и заправьте оливковым маслом.

Посолите, поперчите — и готово.

Весенний салат от шеф-повара Владимира Ярославского

Помидоры со сметаной. Для того чтобы салат не был таким жирным от сметаны, шеф-повар предлагает интересную альтернативу — заменить ее на греческий йогурт.

Ингредиенты:

томаты

редька

греческий йогурт

сушеные травы — тимьян или шалфей

соль и перец

Шаг первый

Начнём с заправки. Можно использовать обычную сметану, но шеф-повар предлагает сделать заправку из греческого йогурта.

Для этого нужно добавить в йогурт соль и травы, например, шалфей или тимьян. Далее переложить йогурт в вафельное полотенце и подвесить его в холодильнике на 2-3 дня.

Уже через сутки йогурт изменится, его консистенция будет похожа на сливочный крем-сыр.

Не забудьте подставить под массу тарелку, на которую будет капать сыворотка.

Если для заправки вы выбираете сметану, то никаких манипуляций делать не нужно.

Шаг второй

Вымыть все овощи и нарезать их. Томаты лучше брать маленькие или среднего размера, чтобы нарезать их маленькими ломтиками на 2-3 части.

Редьку режем тонкими слайсами.

Шаг третий

Заправляем все йогуртом и оливковым маслом или сметаной. Добавляем специи и душистые сушеные травы.

А пока многие далеко от дома, можно порадовать себя вкусными и родными блюдами. Евгений Клопотенко посоветовал три блюда, которые напомнят об украинском доме, где бы вы ни были.