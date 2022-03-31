Три украинских рецепта, которые напомнят о родном доме. Советует Евгений Клопотенко

Если ты скучаешь по родному дому и украинской культуре, предлагаем подборку вкусных блюд, которые ты точно сможешь приготовить.
Рецептами на своем сайте делится Евгений Клопотенко.
Они похожи на ленивые вареники, но клюски делают из двух видов муки и подают с соусом.
Понадобится:50 г гречневой муки100 г пшеничной муки (+ 20 г для подпыла)330 г творога3 яйца1,5 ст. л сахара2 щепотки соли
Для соуса:50 г сливочного масла2 ст. л. меда
Приготовление:
Гартаначка — украинское блюдо родом из Черниговской области. Такое название это блюдо получило, потому что его готовили всей семьей — “гуртом”.
Понадобится:5 картофелин (400-500 г)250 г пшена300 г сала с мясными прожилками5 яиц10 стеблей зеленого лука150 г сметаны (по желанию)3 копченые груши1 лимон10 веточек петрушкисоль и перец по вкусу
Понадобится:Для теста:300 г муки (+ для подпыла)200 мл кефира0,5 ст. л. сахара0,5 ч. л. соли
Для начинки:330 г кисломолочного сыра100 г гречки2 ст. л. сахара50 г сливочного масла2 ст. л. меда
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