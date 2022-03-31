Три украинских рецепта, которые напомнят о родном доме. Советует Евгений Клопотенко

Если ты скучаешь по родному дому и украинской культуре, предлагаем подборку вкусных блюд, которые ты точно сможешь приготовить.

Рецептами на своем сайте делится Евгений Клопотенко.

Творожные клюски с медово-сливочным соусом

Они похожи на ленивые вареники, но клюски делают из двух видов муки и подают с соусом.

Понадобится:

50 г гречневой муки

100 г пшеничной муки (+ 20 г для подпыла)

330 г творога

3 яйца

1,5 ст. л сахара

2 щепотки соли

Для соуса:

50 г сливочного масла

2 ст. л. меда

Приготовление:

В большую миску выложи творог, в него вбей яйца. Добавь гречневую и пшеничную муку, сахар и щепотку соли. Замеси однородное тесто. Подпыли рабочую поверхность или доску пшеничной мукой и сформируй из теста две “колбаски”. Нарежь каждую из них кусочками толщиной примерно по 2 см. В большой кастрюле вскипяти воду со щепоткой соли и опусти творожные клюски. Когда они всплывут, вари их еще две минуты. Достань шумовкой и выложи в миску. Сделай соус из сливочного масла и меда. Растопи на сковороде сливочное масло, затем добавь мед. Перемешай и прогрей все вместе еще в течение нескольких минут на маленьком огне. Полей соусом готовые клюски.

Черниговская гартаначка

Гартаначка — украинское блюдо родом из Черниговской области. Такое название это блюдо получило, потому что его готовили всей семьей — “гуртом”.

Понадобится:

5 картофелин (400-500 г)

250 г пшена

300 г сала с мясными прожилками

5 яиц

10 стеблей зеленого лука

150 г сметаны (по желанию)

3 копченые груши

1 лимон

10 веточек петрушки

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Выложи пшено в миску и залей 500 мл кипятка, чтобы убрать горечь. Оставь на 25 минут замачиваться. Отвари картофель с вяленой грушей. Возьми пять одинаковых картофелин, очисти и выложи в кастрюлю, не разрезая. Добавь в картофель три вяленые груши. Ингредиенты залей 1,5 л воды и вари на среднем огне, не накрывая крышкой, 25 минут. Сало нарежь кубиками. Очисти одну луковицу и нарежь средним кубиком. На сухую сковороду выложи кубики сала и обжарь десять минут, пока не получишь шкварки. Добавь к салу нарезанный лук и жарь еще три минуты до мягкости и прозрачности лука, периодически помешивая. Через 25 минут слей в отдельную емкость воду из пшена. Замоченное пшено пересыпь в кастрюлю к картофелю, не сливая воду. Вари вместе еще примерно 20 минут, пока не приготовится пшено. Картофель должен хорошо развариться. Когда пшено будет готово, сделай минимальный огонь и достань груши. Если картофель плохо разварился, помни его толкучкой. Вбей пять яиц в кастрюлю с пшеном и картофелем. Перемешай венчиком после добавления каждого яйца. Лук и петрушку мелко нашинкуй. К пшену добавь шкварки с луком и нарезанный лук с петрушкой. Перемешай и подавай к столу. Если хочешь получить более жидкую консистенцию гартаначки, оставшуюся от пшена воду добавь в порционные тарелки. Также по желанию добавь сметану и полей блюдо соком лимона.

Вареники с творогом и гречкой с медовой заправкой

Понадобится:

Для теста:

300 г муки (+ для подпыла)

200 мл кефира

0,5 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

Для начинки:

330 г кисломолочного сыра

100 г гречки

2 ст. л. сахара

50 г сливочного масла

2 ст. л. меда

Приготовление:

Сначала запарь гречку. Для этого в небольшую миску насыпь гречку и залей кипятком в соотношении 1:2. Добавь щепотку соли, перемешай и оставь на 15-20 минут. В большую миску насыпь муку, добавь 0,5 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. соли. Добавь кефир. Сначала перемешай ложкой, а затем замеси тесто. Оставь его отдохнуть на 20 минут. Для начинки соедини запаренную гречку с кисломолочным сыром и 2 ст. л. сахара. Немного подпыли рабочую поверхность мукой и раскатай тесто в пласт толщиной примерно 2 мм. С помощью стакана или любой другой посуды сделай из теста кружочки. Немного расщепляй кружочки руками, выкладывай на один край начинки и залепляй другим. В кипящую подсоленную воду опускай вареники и вари две минуты после того, как они всплывут. Растопи на сковороде 50 г сливочного масла и добавь 2 ст. л. меда, прогрей примерно минуту. Готовые вареники выложи на тарелку и полей смесью сливочного масла с медом.

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