Три українські рецепти, які нагадають про рідний дім. Радить Євген Клопотенко

Якщо ти сумуєш за рідним домом та українською культурою, пропонуємо підбірку смачних страв, які ти точно зможеш приготувати.
Рецептами на своєму сайті ділиться Євген Клопотенко.
Вони схожі на ліниві вареники, але клюски роблять з двох видів борошна та подають із соусом.
Знадобиться:
50 г гречаного борошна100 г пшеничного борошна (+ 20 г для підпилу)330 г кисломолочного сиру3 яйця1,5 ст. л. цукру2 дрібки солі
Для соусу:50 г вершкового масла2 ст. л. меду
Приготування:
Гартаначка — українська страва родом із Чернігівської області. Таку назву ця страва отримала, бо її готували всією сім’єю — гуртом.
Знадобиться: 5 картоплин (400-500 г)250 г пшона300 г сала з м’ясними прожилками5 яєць10 стеблин зеленої цибулі150 г сметани (за бажанням)3 копчені груші1 лимон10 гілочок петрушкисіль та перець до смаку
Для тіста:300 г борошна (+ для підпилу)200 мл кефіру 0,5 ст. л. цукру0,5 ч. л. солі
Для начинки:330 г кисломолочного сиру 100 г гречки2 ст. л. цукру50 г вершкового масла 2 ст. л. меду
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