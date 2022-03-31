Три українські рецепти, які нагадають про рідний дім. Радить Євген Клопотенко

Якщо ти сумуєш за рідним домом та українською культурою, пропонуємо підбірку смачних страв, які ти точно зможеш приготувати.

Рецептами на своєму сайті ділиться Євген Клопотенко.

Сирні клюски з медово-вершковим соусом

Вони схожі на ліниві вареники, але клюски роблять з двох видів борошна та подають із соусом.

Знадобиться:

50 г гречаного борошна

100 г пшеничного борошна (+ 20 г для підпилу)

330 г кисломолочного сиру

3 яйця

1,5 ст. л. цукру

2 дрібки солі

Для соусу:

50 г вершкового масла

2 ст. л. меду

Приготування:

У велику миску виклади кисломолочний сир, до нього вбий яйця. Додай гречане та пшеничне борошно, цукор та дрібку солі. Замішай однорідне тісто. Підпили робочу поверхню чи дошку пшеничним борошном та сформуй з тіста дві “ковбаски”. Наріж кожну з них шматочками товщиною приблизно по 2 см. У великій каструлі закип’яти воду із дрібкою солі та вкинь сирні клюски. Коли вони спливуть, вари їх ще 2 хвилини. Дістань шумівкою та виклади у миску. Зроби соус із вершкового масла й меду. Розтопи на пательні вершкове масло, потім додай мед. Перемішай та прогрій усе разом ще протягом кількох хвилин на маленькому вогні. Полий отриманим соусом готові сирні клюски.

Чернігівська гартаначка

Гартаначка — українська страва родом із Чернігівської області. Таку назву ця страва отримала, бо її готували всією сім’єю — гуртом.

Знадобиться:

5 картоплин (400-500 г)

250 г пшона

300 г сала з м’ясними прожилками

5 яєць

10 стеблин зеленої цибулі

150 г сметани (за бажанням)

3 копчені груші

1 лимон

10 гілочок петрушки

сіль та перець до смаку

Приготування:

Виклади пшоно в миску та залий 500 мл окропу, щоб усунути гіркоту. Залиши на 25 хвилин замочуватися. Відвари картоплю з в’яленою грушею. Візьми п’ять однакових картоплин, почисти й виклади у каструлю, не розрізаючи. Додай до картоплі три в’ялені груші. Інгредієнти залий 1,5 л води та вари на середньому вогні, не накриваючи кришкою, 25 хвилин. Сало наріж кубиками. Очисти одну цибулину та наріж середніми кубиками. На суху пательню виклади кубики сала та обсмаж упродовж 10 хвилин, доки не отримаєш шкварки. Додай до сала нарізану цибулю та смаж іще три хвилини до м’якості та прозорості цибулі, періодично помішуючи. Через 25 хвилин злий в окрему ємність воду з пшона. Замочене пшоно пересип в каструлю до картоплі, не зливаючи воду. Вари разом ще приблизно 20 хвилин, доки не приготується пшоно. Картопля має добре розваритися. Коли пшоно буде готове, зроби мінімальний вогонь та дістань груші. Якщо картопля погано розварилася, помни її товкучкою. Вбий п’ять яєць у каструлю з пшоном та картоплею. Перемішай вінчиком після додавання кожного яйця. Цибулю та петрушку дрібно наріж. До пшона додай шкварки з цибулею та нарізану цибулю з петрушкою. Перемішай та подавай до столу. Якщо хочеш отримати більш рідку консистенцію гартаначки, воду, що залишилася з пшона, додай в порційні тарілки. Також за бажанням додай сметану та полий страву соком лимона.

Вареники з сиром та гречкою із медовою заправкою

Знадобиться:

Для тіста:

300 г борошна (+ для підпилу)

200 мл кефіру

0,5 ст. л. цукру

0,5 ч. л. солі

Для начинки:

330 г кисломолочного сиру

100 г гречки

2 ст. л. цукру

50 г вершкового масла

2 ст. л. меду

Приготування:

Спочатку запар гречку. Для цього у невелику миску висип гречку та залий окропом у співвідношенні 1:2. Додай дрібку солі, перемішай і залиш на 15-20 хвилин. У велику миску всип борошно, додай 0,5 ст. л. цукру та 0,5 ч. л. солі. Влий кефір. Спочатку перемішай ложкою, а потім замішай тісто. Залиш його відпочити на 20 хвилин. Для начинки об’єднай запарену гречку з кисломолочним сиром та 2 ст. л. цукру. Трохи підпили робочу поверхню борошном та розкачай тісто у пласт завтовшки приблизно 2 мм. За допомогою склянки чи будь-якого іншого посуду зроби з тіста кружечки. Трохи розщеплюй кружечки руками, викладай на один край начинку та заліплюй іншим. У киплячу підсолену воду вкидай вареники та вари дві хвилини після того, як вони спливуть. Розтопи на пательні 50 г вершкового масла і додай 2 ст. л. меду, прогрій приблизно хвилину. Готові вареники виклади на тарілку та полий сумішшю вершкового масла із медом.

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