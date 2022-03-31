Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією

Українська кухня знана у світі як одна із найсмачніших. Ми підготували для вас добірку нескладних давньоукраїнських страв із простих інгредієнтів.

Саламаха

Різновид козацької каші. Рецепт прийшов до нас із Буковини.

Знадобиться:

Гречане борошно — 300 г

Цибуля — 1 шт.

Сало — 200 г

Олія — 200 г

Сіль

Для приготування потрібно розвести гречане борошно з водою до рідкої консистенції. Варити до густоти. На пательні обсмаж сало з цибулею.

У кашу додай олію, перемішай та вари ще 5 хвилин. Наприкінці подай кашу із засмажкою.

Холодник

Суп, який схожий на окрошку. В Україні його готували зазвичай влітку.

Спосіб приготування холодного супу зберігся до наших днів майже без змін.

Знадобиться:

Буряк — 250 г

Яйця — 3 шт.

Цибуля та кріп

Огірок — 1 шт.

Редис — 5 шт.

Ковбаса — 200 г

Лимонна кислота — 0,5 ч.л.

Щоб приготувати такий суп, потрібно відварити буряк у підсоленій воді, потім вийняти та охолодити. Буряковий відвар теж охолодити. Зварити яйця.

Натерти буряк та варені яйця. Ковбасу, огірки, редис та зелень нарізати та змішати з буряком. Посоли та поклади суміш у буряковий відвар. Додай лимонну кислоту. Готово.

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Горохові січеники

Це горохові котлетки. Традиційна страва української кухні. Свою назву дістали від слова “сікти”. Готують січеники з м’яса, риби, квасолі або гороху.

Знадобиться:

Горох — 2 склянки

Манна крупа — 4 ст. л.

Олія — 2-3 ст. л.

Яйця — 2 шт.

Панірувальні сухарі — 4 ст. л.

Цибуля — 1 шт.

Щоб приготувати січеники, замочи горох на декілька годин. Далі промий і залий чотирма склянками води. Вари упродовж години і перетри через сито.

Звари густу манну кашу та змішай її з гороховою. Додай сире яйце, сіль та перець. Далі ліпи котлетки та обвалюй у панірувальних сухарях. Смаж до золотавої скоринки.

Не забудь викласти готові січеники на серветку, щоб вона увібрала зайву олію.

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