Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією

Українська кухня знана у світі як одна із найсмачніших. Ми підготували для вас добірку нескладних давньоукраїнських страв із простих інгредієнтів.
Різновид козацької каші. Рецепт прийшов до нас із Буковини.
Знадобиться:Гречане борошно — 300 гЦибуля — 1 шт.Сало — 200 гОлія — 200 гСіль
Для приготування потрібно розвести гречане борошно з водою до рідкої консистенції. Варити до густоти. На пательні обсмаж сало з цибулею.
У кашу додай олію, перемішай та вари ще 5 хвилин. Наприкінці подай кашу із засмажкою.
Суп, який схожий на окрошку. В Україні його готували зазвичай влітку.
Спосіб приготування холодного супу зберігся до наших днів майже без змін.
Знадобиться: Буряк — 250 гЯйця — 3 шт.Цибуля та кріпОгірок — 1 шт.Редис — 5 шт.Ковбаса — 200 гЛимонна кислота — 0,5 ч.л.
Щоб приготувати такий суп, потрібно відварити буряк у підсоленій воді, потім вийняти та охолодити. Буряковий відвар теж охолодити. Зварити яйця.
Натерти буряк та варені яйця. Ковбасу, огірки, редис та зелень нарізати та змішати з буряком. Посоли та поклади суміш у буряковий відвар. Додай лимонну кислоту. Готово.
Це горохові котлетки. Традиційна страва української кухні. Свою назву дістали від слова “сікти”. Готують січеники з м’яса, риби, квасолі або гороху.
Знадобиться:Горох — 2 склянкиМанна крупа — 4 ст. л.Олія — 2-3 ст. л.Яйця — 2 шт.Панірувальні сухарі — 4 ст. л.Цибуля — 1 шт.
Щоб приготувати січеники, замочи горох на декілька годин. Далі промий і залий чотирма склянками води. Вари упродовж години і перетри через сито.
Звари густу манну кашу та змішай її з гороховою. Додай сире яйце, сіль та перець. Далі ліпи котлетки та обвалюй у панірувальних сухарях. Смаж до золотавої скоринки.
Не забудь викласти готові січеники на серветку, щоб вона увібрала зайву олію.
Якщо у тебе обмежений набір продуктів, раніше ми розповідали про прості рецепти з круп та картоплі.