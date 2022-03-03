Що готувати під час війни? Оригінальні та прості страви з круп та картоплі

Часу на те, щоб готувати вишукані страви, немає. А деякі продукти для подібних рецептів зараз проблематично купити.
Тому готуємо з того, що є в кожного українця на кухні.
Картоплю зазвичай купують мішками, тож у більшості є стратегічні запаси.
Ми звикли до банальних страв. Наприклад, пюре чи картопля в мундирі, проте є й інші рецепти.
Рецепт знає кожна господиня. Пюре можна ущільнити сирим яйцем, яке треба втоптати в картоплю.
Вам знадобиться будь-яке м’ясо чи м’ясна консерва. Треба викласти на сковорідку та обсмажувати 3-4 хвилини.
Додати до цього порізану цибулю та потерту моркву і смажити до золотистої скоринки.
Далі додати порізану кубиками картоплю, залити водою.
Зменшити вогонь до середнього. Накрити кришкою і чекати, поки картопля не стане м’якою, приблизно 20 хвилин.
Якщо у вас немає олії, можна готувати на смальці або салі.
Також картоплю можна ущільнити м’ясом або м’ясною консервою.
Її можна приготувати на пательні й навіть не чистити.
Добре промити картоплю, нарізати її діпами, посолити й поперчити і смажити зі спеціями у великій кількості олії.
Після приготування картоплю треба вимокнути рушником чи паперовою серветкою від зайвого жиру.
Подавати зі сметаною, кетчупом або будь-яким іншим соусом на ваш смак.
Картоплю та цибулю потерти на терці. Якщо вийде надто рідко, злийте трохи соку.
Додати спеції та обсмажити з двох сторін до готовності.
Якщо є борошно та яйця, то можна додати їх.
Його можна використати повторно.
Треба вбити в пюре яйце, додати сіль, перець та соду або розпушувач.
Соду треба погасити оцтом або лимонним соком.
Далі вмішати подрібнений часник, зелень та просіяне борошно — замішуємо тісто.
Готове тісто не має липнути до рук.
Його треба покласти одним коржем на гарячу пательню, змащену олією, та порізати на вісім частин.
З кожного боку смажити 3-4 хвилини.
Додати до пюре яйце й трохи борошна та змістити тісто.
Розкатати отримане тісто, покласти вздовж відварені сосиски та сир і згорнути в рулет.
Порізати рулет на шматочки, з обох боків обмокнути в яйці та смажити кілька хвилин, до готовності.
Її можна робити як з начинкою, так і без.
Для начинки обсмажити цибулю, моркву та м’ясо.
Викласти на сковорідку частину картоплі з зеленню, потім начинку та закрити все це іншою частиною картоплі.
Накрити кришкою та смажити до золотої скоринки з обох боків. Перевернути такий пиріг можна за допомогою тарілки.
Недарма в кризових ситуаціях люди скуповують крупи. Вони поживні та ситні, а ще з ними є багато варіацій страв.
Відварити рис до готовності. На сковорідці обсмажити овочі, які у вас є, зі спеціями.
Це може бути цибуля, морква, спаржа, солодкий перець тощо.
Змішати рис зі смаженими овочами та просмажити ще кілька хвилин.
Секрет плову в тому, що треба правильно зварити рис. Його не можна розмішувати, тоді він не буде злипатися.
Коли варитиметься рис, робимо зажарку з цибулі, моркви та м’яса.
Коли все готове, змішуємо й додаємо спеції до плову та попередньо замочені родзинки.
Відварити рис та яйця, потім змішати їх з консервованим тунцем та зеленню.
Салат можна заправити майонезом.
Ця страва допоможе вашій дитині полюбити кашу.
Варимо рис на молоці, додаємо солі, за бажанням цукор.
Готовий рис ущільнюємо фруктами, родзинками, горіхами та медом.
Треба змішати у сковорідці смажене м’ясо, цибулю та моркву.
М’ясо можна замінити консервою.
Додати до цього гречану крупу, трохи просмажити та залити водою.
Накрити кришкою і готувати до готовності крупи.
Це своєрідні котлети, де замість хліба — гречана крупа.
Можна зробити як з м’ясом, так і без нього.
Відварити гречку, додати до неї спеції, фарш, яйця та зелень.
До відвареної гречки додайте натертий сир, шпинат або іншу зелень.
Далі залишається перемішати та сформувати котлети. Обваляти їх у борошні або панірувальних сухарях і обсмажити до готовності.
З гречки, яка вже кілька днів стоїть у холодильнику, теж можна приготувати нові страви.
З гречки, яка вже кілька днів стоїть у холодильнику, теж можна приготувати нові страви.
Обсмажте цибулю та гриби до втрати вологи, додайте засмажку до гречки. Вбийте в суміш яйце та додайте спецій.
Обсмажте до готовності з обох сторін.
Альтернатива вівсяному млинцю, популярному сніданку.
До гречки додайте яйця, спеції та соєвий соус, якщо він є.
Вилийте отриману суміш на пательню та смажте кілька хвилин з кожного боку.
Потім можна додати до млинця начинку з сиру, зелені та консервованого тунця. Покласти її на одну частину млинця й закрити іншою.
З начинками можна експериментувати.
З пшона можна зробити альтернативні сирники.
Їх можна робити як солодкими, так і солоними.
До відвареного пшона треба додати солі, цукру за бажанням, лимонного соку. Додати рисове борошно, його можна замінити пшеничним.
Солодкі пшонники з яблуком:
Додати до основної суміші терте яблуко та родзинки.
З бананом:
Стиглий банан потовкти виделкою в пюре та вмішати у суміш.
Додати до основи сир та зелень.
Далі мокрими руками треба сформувати пшонник, обваляти його в борошні. За допомогою склянки можна вирівняти форму.
Смажити з обох сторін на олії до готовності.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати хліб вдома, якщо в магазині він закінчився.