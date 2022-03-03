Що готувати під час війни? Оригінальні та прості страви з круп та картоплі

Часу на те, щоб готувати вишукані страви, немає. А деякі продукти для подібних рецептів зараз проблематично купити.

Тому готуємо з того, що є в кожного українця на кухні.

Страви з картоплі

Картоплю зазвичай купують мішками, тож у більшості є стратегічні запаси.

Ми звикли до банальних страв. Наприклад, пюре чи картопля в мундирі, проте є й інші рецепти.

Трошки стандартних страв нашвидкуруч:

Пюре

Рецепт знає кожна господиня. Пюре можна ущільнити сирим яйцем, яке треба втоптати в картоплю.

Тушкована картопля з м’ясом

Вам знадобиться будь-яке м’ясо чи м’ясна консерва. Треба викласти на сковорідку та обсмажувати 3-4 хвилини.

Додати до цього порізану цибулю та потерту моркву і смажити до золотистої скоринки.

Далі додати порізану кубиками картоплю, залити водою.

Зменшити вогонь до середнього. Накрити кришкою і чекати, поки картопля не стане м’якою, приблизно 20 хвилин.

Смажена картопля

Якщо у вас немає олії, можна готувати на смальці або салі.

Також картоплю можна ущільнити м’ясом або м’ясною консервою.

Картопля по-селянськи

Її можна приготувати на пательні й навіть не чистити.

Добре промити картоплю, нарізати її діпами, посолити й поперчити і смажити зі спеціями у великій кількості олії.

Після приготування картоплю треба вимокнути рушником чи паперовою серветкою від зайвого жиру.

Подавати зі сметаною, кетчупом або будь-яким іншим соусом на ваш смак.

Деруни без яєць та борошна

Картоплю та цибулю потерти на терці. Якщо вийде надто рідко, злийте трохи соку.

Додати спеції та обсмажити з двох сторін до готовності.

Якщо є борошно та яйця, то можна додати їх.

А якщо лишилось пюре, яке вже ніхто не хоче їсти?

Його можна використати повторно.

Пиріжки на сковороді

Треба вбити в пюре яйце, додати сіль, перець та соду або розпушувач.

Соду треба погасити оцтом або лимонним соком.

Далі вмішати подрібнений часник, зелень та просіяне борошно — замішуємо тісто.

Готове тісто не має липнути до рук.

Його треба покласти одним коржем на гарячу пательню, змащену олією, та порізати на вісім частин.

З кожного боку смажити 3-4 хвилини.

Рулет з сосисками

Додати до пюре яйце й трохи борошна та змістити тісто.

Розкатати отримане тісто, покласти вздовж відварені сосиски та сир і згорнути в рулет.

Порізати рулет на шматочки, з обох боків обмокнути в яйці та смажити кілька хвилин, до готовності.

Картопляна запіканка на сковороді

Її можна робити як з начинкою, так і без.

Для начинки обсмажити цибулю, моркву та м’ясо.

Викласти на сковорідку частину картоплі з зеленню, потім начинку та закрити все це іншою частиною картоплі.

Накрити кришкою та смажити до золотої скоринки з обох боків. Перевернути такий пиріг можна за допомогою тарілки.

Страви з рису

Недарма в кризових ситуаціях люди скуповують крупи. Вони поживні та ситні, а ще з ними є багато варіацій страв.

Рис з овочами

Відварити рис до готовності. На сковорідці обсмажити овочі, які у вас є, зі спеціями.

Це може бути цибуля, морква, спаржа, солодкий перець тощо.

Змішати рис зі смаженими овочами та просмажити ще кілька хвилин.

Плов

Секрет плову в тому, що треба правильно зварити рис. Його не можна розмішувати, тоді він не буде злипатися.

Коли варитиметься рис, робимо зажарку з цибулі, моркви та м’яса.

Коли все готове, змішуємо й додаємо спеції до плову та попередньо замочені родзинки.

Салат з рисом та тунцем

Відварити рис та яйця, потім змішати їх з консервованим тунцем та зеленню.

Салат можна заправити майонезом.

Рисовий пудинг на десерт

Ця страва допоможе вашій дитині полюбити кашу.

Варимо рис на молоці, додаємо солі, за бажанням цукор.

Готовий рис ущільнюємо фруктами, родзинками, горіхами та медом.

Страви з гречки

Гречка із засмажкою та м’ясом

Треба змішати у сковорідці смажене м’ясо, цибулю та моркву.

М’ясо можна замінити консервою.

Додати до цього гречану крупу, трохи просмажити та залити водою.

Накрити кришкою і готувати до готовності крупи.

Гречаники

Це своєрідні котлети, де замість хліба — гречана крупа.

Можна зробити як з м’ясом, так і без нього.

М’ясний варіант:

Відварити гречку, додати до неї спеції, фарш, яйця та зелень.

Варіант із сиром:

До відвареної гречки додайте натертий сир, шпинат або іншу зелень.

Далі залишається перемішати та сформувати котлети. Обваляти їх у борошні або панірувальних сухарях і обсмажити до готовності.

З гречки, яка вже кілька днів стоїть у холодильнику, теж можна приготувати нові страви.

Гречані оладки з печерицями

Обсмажте цибулю та гриби до втрати вологи, додайте засмажку до гречки. Вбийте в суміш яйце та додайте спецій.

Обсмажте до готовності з обох сторін.

Гречаний млинець

Альтернатива вівсяному млинцю, популярному сніданку.

До гречки додайте яйця, спеції та соєвий соус, якщо він є.

Вилийте отриману суміш на пательню та смажте кілька хвилин з кожного боку.

Потім можна додати до млинця начинку з сиру, зелені та консервованого тунця. Покласти її на одну частину млинця й закрити іншою.

З начинками можна експериментувати.

Пшоно

З пшона можна зробити альтернативні сирники.

Пшонники

Їх можна робити як солодкими, так і солоними.

Основа:

До відвареного пшона треба додати солі, цукру за бажанням, лимонного соку. Додати рисове борошно, його можна замінити пшеничним.

Солодкі пшонники з яблуком:

Додати до основної суміші терте яблуко та родзинки.

З бананом:

Стиглий банан потовкти виделкою в пюре та вмішати у суміш.

Солоні пшонники:

Додати до основи сир та зелень.

Далі мокрими руками треба сформувати пшонник, обваляти його в борошні. За допомогою склянки можна вирівняти форму.

Смажити з обох сторін на олії до готовності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати хліб вдома, якщо в магазині він закінчився.