Як приготувати хліб вдома: простий рецепт ароматної випічки

Полиці магазинів в Україні переважно не порожніють, але часом так хочеться зробити домашню ароматну випічку, як робили бабусі.
Тож ми розповімо, як приготувати хліб вдома, а також додамо швидкий рецепт лавашу.
Інгредієнти:
Гарячий хліб одразу не нарізаємо, а даємо відпочити мінімум годину.
А ось легкий і дуже швидкий рецепт лавашу, який може за необхідності замінити хліб.
Можна спекти цей хліб та передати його волонтерам, які збирають продукти для тероборони та переселенців. Раніше ми розповідали, як допомогти армії України.
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