Їжа та рецепти

Як приготувати хліб вдома: простий рецепт ароматної випічки

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Січня 2024, 15:30
Як приготувати хліб вдома
Фото: Unsplash

Більше новин
Фотовиставка Почуй військову у Києві — як відвідати
Почуй військову. У Києві відкриється унікальна експозиція про українських захисниць
17 січня: яке свято в Україні у 2024 році
17 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
Програма медичних гарантій
Програма медичних гарантій на 2024 рік: що покриває та чим може допомогти
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Булгур
Майже суперфуд! Чим корисний булгур та як його приготувати
вечеря
Паста Орзо чи палюшки фрі? Чотири рецепти для смачної вечері
Яйця
Некруто, круто і пашот: як варити яйця різними методами
Олів’є: як приготувати — рецепт від Валі Саєнко
Не тільки під ялинку. Рецепт олів’є від шеф-кухарки Валі Саєнко

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 17 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 16 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:20
права людини
Обмеження мають бути встановлені, але за однієї умови: які права людини можуть бути порушені під час війни
0:12:18
На що здатні літаки F-16 — пояснив пілот ВПС США
Вимести з неба російські МіГи та Су. Пілот F-16 про переваги та можливості цих літаків
0:09:53
Львів даватиме 50 тисяч гривень за контракти із ЗСУ — що відомо
Львів даватиме по 50 тис. за контракт із військом! Що відомо про ініціативу та коли долучаться інші міста
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.01.2024 онлайн
Карта бойових дій 15 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:57
Степові вовки: історії бійців стрілецького батальйону біля Синьківки
Повернулися з Європи, щоб воювати в Україні: історії Степових вовків, які нищать ворога біля Синьківки
0:03:45
Бійці на передовій
Тягне як магнітом, хоча це може бути квиток в один кінець: бійці на передовій про філософію фронту на межі життя та смерті
0:05:31
як працюють снайпери
Вбив однією кулею двох росіян! Як працюють наші снайпери — розповідь бійців
0:03:16
Бої називають бадмінтоном — 93 бригада Холодний Яр про бої під Бахмутом
Ми це називаємо бадмінтоном. Військові 93-ї бригади Холодний Яр розповіли про бої з росіянами
Більше відео
Популярні міфи про вакцинацію літніх людей проти COVID-19
Читати далі
Здоров’я важливіше забобонів! Які існують міфи про вакцинацію літніх людей проти COVID-19 та де правда
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь