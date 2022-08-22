Смачніший за магазинний! Рецепт хліба по-канадськи на воді та меді

Хліб по-канадськи до вподоби багатьом людям, адже не лишає по собі крихт. А секрет полягає у простих інгредієнтах — воді та меді. Приготування цього хліба не потребує надскладних зусиль чи дорогих складових, розповідає біженка з України Марія Михальченко на своєму YouTube-каналі.
Для опари:
Для тіста:
3. Сформувати з тіста кулю, змастити її олією, накрити харчовою плівкою і зробити кілька проколів ножем. Треба зачекати дві години, тісто має вдвічі збільшитися в розмірах.
4. Розділити тісто на три частини, сформувати кулі, накрити харчовою плівкою та залишити ще на 15 хв. Потім застелити форми пергаментним папером, покласти в них тісто, накрити плівкою та залишити ще на годину.
5. Зняти плівку та поставити випікати хліб у розігріту духовку до 200 °C на 45 хв. Хліб треба вийняти з форми одразу після випікання та почекати кілька годин, щоб він вистиг.
Хліб, приготований вдома, завжди корисніший та смачніший за магазинний. Раніше ми розповідали про користь домашнього хліба.
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