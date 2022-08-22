Смачніший за магазинний! Рецепт хліба по-канадськи на воді та меді

Хліб по-канадськи до вподоби багатьом людям, адже не лишає по собі крихт. А секрет полягає у простих інгредієнтах — воді та меді. Приготування цього хліба не потребує надскладних зусиль чи дорогих складових, розповідає біженка з України Марія Михальченко на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти для хліба по-канадськи

Для опари:

660 мл води

2 ст. л. пшеничного борошна

10 г сухих дріжджів (30 г пресованих)

30 г меду

Для тіста:

650 г цільнозернового борошна

50 г вершкового масла

20 г солі

470 г пшеничного борошна

1 ст. л. кумину — на смак

Приготування хліба по-канадськи

Треба нагріти воду та розчинити у ній мед, додати дріжджі та добре перемішати. Потім додати борошно та перемішати до однорідної маси. Накрити рушником та залишити на 15 хв у теплому місці. Додати сіль, розтоплене масло та цільнозернове борошно. За бажання можна додати кумин. Далі всипати пшеничне борошно і добре вимісити тісто. Воно має вийти тугим, однорідним і не липнути до рук.

3. Сформувати з тіста кулю, змастити її олією, накрити харчовою плівкою і зробити кілька проколів ножем. Треба зачекати дві години, тісто має вдвічі збільшитися в розмірах.

4. Розділити тісто на три частини, сформувати кулі, накрити харчовою плівкою та залишити ще на 15 хв. Потім застелити форми пергаментним папером, покласти в них тісто, накрити плівкою та залишити ще на годину.

5. Зняти плівку та поставити випікати хліб у розігріту духовку до 200 °C на 45 хв. Хліб треба вийняти з форми одразу після випікання та почекати кілька годин, щоб він вистиг.

Хліб, приготований вдома, завжди корисніший та смачніший за магазинний. Раніше ми розповідали про користь домашнього хліба.

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