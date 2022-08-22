Вкуснее магазинного! Рецепт хлеба по-канадски на воде и меде

Хлеб по-канадски нравится многим, ведь не оставляет после себя крошек. А секрет заключается в простых ингредиентах — воде и меде. Приготовление этого хлеба не требует сверхсложных усилий или дорогостоящих продуктов, убеждает беженка из Украины Мария Михальченко на своем YouTube-канале.
Для опары:
Для теста:
3. Сформировать из теста шар, смазать его растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и сделать несколько проколов ножом. Надо подождать два часа, тесто должно вдвое увеличиться в размерах.
4. Разделить тесто на три части, сформировать шары, накрыть пищевой пленкой и оставить еще на 15 мин. После застелить формы пергаментной бумагой, положить в них тесто, накрыть пленкой и оставить еще на час.
5. Снять пленку и поставить выпекать в разогретую духовку до 200 °C на 45 мин. Хлеб нужно вынуть из формы сразу после выпекания и подождать несколько часов, чтобы он остыл.
Хлеб, приготовленный дома, всегда полезнее и вкуснее магазинного. Ранее мы рассказывали о пользе домашнего хлеба.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!