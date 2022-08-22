Вкуснее магазинного! Рецепт хлеба по-канадски на воде и меде

Хлеб по-канадски нравится многим, ведь не оставляет после себя крошек. А секрет заключается в простых ингредиентах — воде и меде. Приготовление этого хлеба не требует сверхсложных усилий или дорогостоящих продуктов, убеждает беженка из Украины Мария Михальченко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для хлеба по-канадски

Для опары:

660 мл воды

2 ст. л. пшеничной муки

10 г сухих дрожжей (30 г прессованных)

30 г меда

Для теста:

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650 г цельнозерновой муки

50 г сливочного масла

20 г соли

470 г пшеничной муки

1 ст. л. кумина — по вкусу

Приготовление хлеба по-канадски

Надо нагреть воду и растворить в ней мед, добавить дрожжи и хорошо перемешать. Затем добавить муку и перемешать в однородную массу. Накрыть полотенцем и оставить на 15 мин в теплом месте. Добавить соль, растопленное масло и цельнозерновую муку. Если есть желание, можно добавить кумин. Далее всыпать пшеничную муку и хорошо вымесить тесто. Оно должно получиться тугим, однородным и не липнуть к рукам.

3. Сформировать из теста шар, смазать его растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и сделать несколько проколов ножом. Надо подождать два часа, тесто должно вдвое увеличиться в размерах.

4. Разделить тесто на три части, сформировать шары, накрыть пищевой пленкой и оставить еще на 15 мин. После застелить формы пергаментной бумагой, положить в них тесто, накрыть пленкой и оставить еще на час.

5. Снять пленку и поставить выпекать в разогретую духовку до 200 °C на 45 мин. Хлеб нужно вынуть из формы сразу после выпекания и подождать несколько часов, чтобы он остыл.

Хлеб, приготовленный дома, всегда полезнее и вкуснее магазинного. Ранее мы рассказывали о пользе домашнего хлеба.

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