Домашний хлеб — всему голова. Польза продукта и рецепт бездрожжевой выпечки на кефире

Наши предки спокон веков пекли и возвеличивали хлеб. Хлеб всему голова, хлеб ржаной — родной отец, без хлеба нет обеда — эти поговорки крепко укоренились в ментальности украинцев.

Почему же сейчас началась волна хейта на этот продукт? Врач Галина Похмурская рассказала, чем отличается домашний хлеб от фабричного, а также поделилась простым рецептом полезной выпечки.

Хлеб уже не тот?

Раньше хлеб выпекали только из цельнозерновой муки, ведь не было технологии отбеливания.

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Но теперь отбеленная мука “высшего сорта” может приводить к воспалению в организме и “склеиванию” ворсинок тонкого кишечника из-за высокого содержания крахмала и отсутствия витаминов и микроэлементов.

Вывод — печем хлеб только из цельнозерновой муки. А у кого есть нюансы с работой ЖКТ, еще добавляем молотые семена черного тмина, льна, отруби, — рекомендует Похмурская.

Другое отличие домашнего и фабричного хлеба состоит в том, что в пекарнях используют термофильные дрожжи, поддерживающие хроническое воспаление и развитие грибков в теле.

Наши предки делали хлеб на закваске. Этот продукт природного молочнокислого брожения способствует восстановлению здоровой микрофлоры кишечника.

Поэтому если собираешься выпекать хлеб дома, обязательно используй закваску, кефир, сыворотку или живое пиво.

Но как бы ни был полезен хлеб, следует помнить, что все должно быть в балансе. Ешь хлеб (углеводы) с белками и клетчаткой в ​​первой половине дня. Например, прекрасным вариантом завтрака станет яичница с овощным салатом и домашним хлебом.

Тогда этот продукт не отложится в виде жира в теле, а подарит ощущение насыщенности и бодрости на все утро.

Рецепт полезного хлеба

Для выпечки подготовь:

Лен — 7 полных ст. л.

Цельнозерновая мука — 1 стакан с горкой

Яйца — 2 шт.

Кефир — 1 пакет (вместо кефира можно взять воду, но тогда нужно добавить 1 ч. л. погашенной уксусом соды)

Соль

Смесь перцев

Орехи, лен, сезам

А теперь надень фартучек и айда готовить!

Помели лен в кофемолке. Соедини измельченные семена с мукой. Взбей яйца вместе с кефиром. Объедини обе массы и замешай тесто. Добавь в тесто орехи, лен по желанию. Тесто вылей в форму и запекай при температуре 190 °C 45 минут.

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