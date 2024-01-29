Чем полезна квашеная капуста: влияние на работу мозга, молодость и суточная норма

Сейчас начался активный сезон квашения капусты. Да и на праздники сложно обойтись без такой закуски. Если тебе всегда было интересно, чем полезна квашеная капуста, мы расскажем обо всех ее преимуществах для здоровья и недостатках.
Квашеная капуста содержит: кальций, магний, железо, фосфор, натрий, цинк, а также витамины В4, В9, В6, С и К. Из-за ферментации во время квашения она насыщается полезными бактериями, которые положительно влияют на работу кишечника.
К тому же она диетическая, потому что на 100 г продукта всего 23 калории. Квашеная капуста полезна для:
200 г квашеной капусты обеспечивают дневную норму витамина С. Лучше всего ее подавать к мясным блюдам, ведь она улучшает усваивание белков организмом.
Вред квашеной капусты может быть таким:
Норма потребления квашеной капусты в день — до 200 г. Все, что больше, может спровоцировать диарею и газообразование, другие расстройства пищеварения.
Квашеную капусту лучше ограничить в питании тем, кто имеет гипертонию, язву и гастрит, высокую кислотность, почечную недостаточность.
Квашеная капуста полезна для детей, но они должны быть старше 2 лет. Лучше всего давать небольшую порцию 30-50 г два-три раза в неделю, если у ребенка нет проблем с пищеварением.
Раньше мы рассказывали, в какие благоприятные дни лучше квасить капусту в декабре 2023.
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