Чем полезна квашеная капуста: влияние на работу мозга, молодость и суточная норма

Сейчас начался активный сезон квашения капусты. Да и на праздники сложно обойтись без такой закуски. Если тебе всегда было интересно, чем полезна квашеная капуста, мы расскажем обо всех ее преимуществах для здоровья и недостатках.

Чем полезна квашеная капуста: все за и против

Квашеная капуста содержит: кальций, магний, железо, фосфор, натрий, цинк, а также витамины В4, В9, В6, С и К. Из-за ферментации во время квашения она насыщается полезными бактериями, которые положительно влияют на работу кишечника.

К тому же она диетическая, потому что на 100 г продукта всего 23 калории. Квашеная капуста полезна для:

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пищеварения и кишечника;

метаболизма глюкозы в крови;

работы мозга, сердечной системы, нервной системы;

нормализации уровня холестерина;

поддержания иммунитета в холодное время года;

содержит антиоксиданты, продлевающие молодость организма;

оказывает положительный эффект после употребления алкоголя, потому что янтарная кислота выводит из организма вещества распада этанола.

200 г квашеной капусты обеспечивают дневную норму витамина С. Лучше всего ее подавать к мясным блюдам, ведь она улучшает усваивание белков организмом.

Вред квашеной капусты может быть таким:

отеки из-за большого количества соли в продукте;

задержка жидкости в организме;

повышение артериального давления;

повышенный риск развития мочекаменной болезни, поэтому не рекомендована в большом количестве тем, кто имеет риски этой болезни;

может вызвать аллергическую реакцию.

Норма потребления квашеной капусты в день — до 200 г. Все, что больше, может спровоцировать диарею и газообразование, другие расстройства пищеварения.

Квашеную капусту лучше ограничить в питании тем, кто имеет гипертонию, язву и гастрит, высокую кислотность, почечную недостаточность.

Квашеная капуста полезна для детей, но они должны быть старше 2 лет. Лучше всего давать небольшую порцию 30-50 г два-три раза в неделю, если у ребенка нет проблем с пищеварением.

Раньше мы рассказывали, в какие благоприятные дни лучше квасить капусту в декабре 2023.

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