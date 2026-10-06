Когда квасить капусту в октябре 2026: лучшие дни и как это делать

Каждую осень, когда большие, сочные головки капусты уже готовы к сбору, украинские хозяева и хозяйки начинают свою ежегодную традицию — заквашивание капусты на зиму 2026. Когда можно квасить капусту?

Квашеная капуста — это не только замечательное вкусовое дополнение к зимнему столу, но и настоящий источник витаминов и полезных микроэлементов в холодный период года. Поэтому к ее квашению стоит подойти ответственно. Подробнее о том, когда квасить капусту в октябре 2026 и каких правил следует придерживаться — далее в материале.

Когда лучше квасить капусту в октябре 2026: благоприятные дни

В октябре 2026 наиболее благоприятными днями для квашения будет период растущего месяца. Так что если планируешь квасить капусту — лучше делай это в благоприятные дни:

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 октября.

Говоря о том, когда квасить капусту в октябре, нельзя игнорировать и дни, когда этого делать не стоит. Неблагоприятные дни для закваски капусты – это новолуние и полнолуние:

10 и 26 октября.

В эти дни капуста не будет хрустящей.

Эти даты помогут тебе определить, какие лучшие дни для квашения капусты в октябре месяце, чтобы она получилась самой вкусной.

Как выбрать капусту для квашения

Самый главный фактор, на который нужно обращать внимание при квашении капусты — ее зрелость. Кочан капусты должен быть плотным и упругим. Также лучше не квасить молодую капусту и ее ранние сорта, поскольку они не дадут достаточного количества сока, необходимого для квашения.

Лучше всего же для квашения подходит поздняя белокочанная капуста. Считается, что идеально подходит для квашения капуста сорта Слава поэтому по возможности выбирай именно ее.

Также не стоит квасить капусту в тот же день, когда ты срезал(-а) кочан. Лучше дай ей полежать одну-две недели.

Как квасить капусту на зиму 2026

Чтобы приготовить вкусную квашеную капусту — важно иметь хороший рецепт. Поэтому о том, как квасить капусту на зиму, чтобы у нее был непревзойденный вкус рассказали в издании Smachno.ua.

Ингредиенты:

3,5 кг капусты;

1 морковка;

2-3 листа смородины;

1 лист хрена;

1 ветка укропа с семенами;

1-2 лавровых листа;

75 г нейодированной соли;

3-4 горошины черного перца.

Квашеная капуста: рецепт

Сними с капусты верхние листья, тщательно помой ее и разрежь на две части. Нарежь ее полосками толщиной до 5 мм.

Перейдем к моркови. Ее нужно натереть на крупной терке и перемешай с капустой. Туда же добавь соль.

Далее необходимо растолочь капусту, чтобы она пустила сок.

В специально подготовленную тару — это может быть бочка или стеклянная банка, положи пласт чистых капустных листьев, листья смородины, лист хрена, ветку укропа с семенами, лавровый лист и горошины черного перца.

Далее в несколько слоев плотно выложи капусту и прижми кулаком. Сверху положи гнет.

Оставь капусту при комнатной температуре на два-три дня. Два раза в день прокалывай капусту до дна. Это нужно делать, чтобы вышел углекислый газ.

На квашеной капусте образуется пена. Ее лучше снимать шумовкой. Через пять-семь дней блюдо готово.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из капусты на зиму.

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