Коли квасити капусту в жовтні 2026: найкращі дні та як це робити

Кожної осені, коли великі, соковиті голівки капусти вже готові до збору, українські господарі та господині розпочинають свою традицію — квашення капусти на зиму 2026. Коли можна квасити капусту?

Квашена капуста — це не лише чудовий смаковий додаток до зимового столу, а й справжнє джерело вітамінів та корисних мікроелементів у холодний період року. Тож до її квашення варто підійти відповідально. Детальніше про те, коли квасити капусту в жовтні 2026 та яких правил варто дотримуватися — далі у матеріалі.

Коли краще квасити капусту в жовтні 2026: сприятливі дні

У жовтні 2026 найсприятливішими днями для квашення буде період, коли місяць зростає. Тож якщо плануєш квасити капусту — краще роби це в сприятливі дні:

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 та 25 жовтня.

Говорячи про те, коли квасити капусту в жовтні, не можна ігнорувати й дні, коли цього робити не варто. Несприятливі дні для закваски капусти — це молодик та повня:

10 і 26 жовтня.

В ці дні капуста не буде хрусткою.

Ці дати допоможуть тобі визначити, які найкращі дні для квашення капусти в жовтні місяці, аби вона вийшла найсмачнішою.

Як обрати капусту для квашення

Найголовніший фактор, на який потрібно звертати увагу під час квашення капусти — її зрілість. Качан капусти має бути щільним та пружним. Також краще не квасити молоду капусту та її ранні сорти, оскільки вони не дадуть достатньої кількості соку, необхідного для квашення.

Найкраще ж для квашення відходить пізня білокачанна капуста. Вважається, що ідеальна для квашення капуста сорту Слава, тож за можливості, обирай саме її.

Також не варто квасити капусту в той самий день, коли ти зрізав(-ла) качан. Краще дай йому полежати один-два тижні.

Як квасити капусту на зиму 2026

Щоб приготувати смачну квашену капусту, важливо мати хороший рецепт. Тож про те, як квасити капусту на зиму, щоб у неї був неперевершений смак, розповіли у виданні Smachno.ua.

Інгредієнти:

3,5 кг капусти;

1 морквина;

2-3 листки смородини;

1 листок хрону;

1 гілка кропу з насінням;

1-2 лаврових листи;

75 г не йодованої солі;

3-4 горошини чорного перцю.

Квашена капуста: рецепт

Зніми з капусти верхні листки, ретельно помий її та розріж на дві частини. Наріж її смужками товщиною до 5 мм.

Перейдімо до моркви. Її потрібно натерти на крупній тертці та перемішати з капустою. Туди ж додайте сіль.

Далі необхідно потовкти капусту, аби вона пустила сік.

У спеціально підготовлену тару — це може бути бочка або скляна банка, поклади пласт чистого капустяного листя, листя смородини, листок хрону, гілку кропу з насінням, лавровий лист та горошини чорного перцю.

Далі в кілька шарів щільно виклади капусту та притисни кулаком. Зверху поклади гніт.

Залиш капусту за кімнатної температури на два-три дні. Два рази на день проколюй капусту до дна. Це потрібно робити, щоб вийшов вуглекислий газ.

На квашеній капусті утвориться піна. Її варто знімати шумівкою. Через п’ять-сім днів страва готова.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний салат з капусти на зиму.

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