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Благоприятные дни для квашения капусты в ноябре 2026 года: когда засаливать на зиму

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 октября 2026, 18:00 3 мин.
Когда квасить капусту в ноябре 2026 года, чтобы была сочная и хрустящая: благоприятные дни
Фото Pexels

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