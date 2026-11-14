МастерШеф. Професіонали 5: хто покинув проєкт в 13 випуску після незвичної битви чорних

Телеканал СТБ показав 13 випуск МастерШеф. Професіонали 5, в якому кухарі мали створити свої страви в умовах блекауту, а також приготувати десерти, не маючи при цьому звичайного цукру під рукою.

Розповідаємо, хто найкраще цього тижня впорався із конкурсами на проєкті та хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 13 випуску.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 13 випуск

На кулінарному проєкті залишилося 10 професіоналів, які продовжують боротися за перемогу в фіналі. У новому випуску під час командного випробування учасники мали придумати меню для ресторану з колд-баром, тобто усе мало бути без термічної обробки. Приготовані без використання електроенергії страви мали бути об’єднані спільною концепцією.

Як зазначила ведуча Ольга Мартиновська, наразі багато українських ресторанів змушені адаптуватися до відсутності електрики та опалення.

Цей конкурс пройшов у форматі жінки проти чоловіків. Червона команда складалася із Анастасії, Лоани, Крістіни, Ірини та Катерини. У синій були Артур, Андрій, Жора, Максим та Гліб.

За результатами оцінювання перемогли чоловіки — синя команда. Андрій отримав шеф-ніж. Тим часом, Настя та Катерина одягнули чорні фартухи.

Другий конкурс виявився також непростим, оскільки кухарі мали приготувати десерти без використання звичайного цукру або солодких продуктів, до яких всі звикли.

Натомість учасники могли використати гематоген, повидло, дюшес, чурчхелу тощо. Однак розподіл цих нетипових інгредієнтів був ускладнений тим, що треба було визначити також черговість вибору. Зрештою кухарі в кінці черги отримували набори, від яких відмовилися інші.

Найкраще впоралися із завданням Артур та Макс, а найгірше — Ірина та Крістіна.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 в 13 випуску

На битві чорних наприкінці випуску учасниці Ірина, Крістіна, Анастасія та Катерина отримали доволі несподіване випробування. Їм треба було приготувати страви, які зовні будуть виглядати як справжнє каміння.

Троє дівчат, Анастасія, Катерина та Крістіна, вирішили зробити цукерки, а Ірина приготувала лососевий рієт. По завершенню змагання найменше нагадувала справжнє каміння страва, яку приготувала Крістіна. Також судді не оцінили смаку її цукерок.

Таким чином у 13 випуску МастерШеф. Професіонали-5 покинула 29-річна бренд-шеф Крістіна Брзак.

Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

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