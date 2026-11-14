Стиль життя Шоу-біз

МастерШеф. Професіонали 5: хто покинув проєкт в 13 випуску після незвичної битви чорних

Марина Слизовська, редакторка сайту 14 Листопада 2026, 23:45 2 хв.
Хто покинув МастерШеф Професіонали 5 в 13 випуску
Фото СТБ

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