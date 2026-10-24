Прозорі страви та українська класика: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 10 випуску

На телеканалі СТБ вийшов вже 10 випуск МастерШеф. Професіонали 5. Вимоги суддів до учасників кулінарного проєкту стали вищими, оскільки екватор сезону вже залишився позаду. У новому епізоді на кухарів чекали азійські тренди в кулінарії, переосмислена українська класика та змагання в першому ігровому конкурсі.

Читай, як пройшов 10 випуск МастерШеф. Професіонали 5, і хто залишив проєкт.

Як пройшов 10 випуск МастерШеф. Професіонали 5

Новий тиждень на кулінарному проєкті стартував з першого ігрового конкурсу в 5 сезоні. Кухарі поділилися на команди, після чого отримали стартові набори продуктів. Крім того, для них підготували дві фуд-гірки, одна з комфортними інгредієнтами, а друга — навпаки.

Професіонали мали приготувати три страви, які об’єднає єдина концепція.

Представники команд мали по черзі виходити і називати три особисті факти, включно з хибним. Якщо суперник здогадається, який факт неправдивий — тоді він обирає два комфортних продукти для своєї команди і віддає некомфортний опонентам.

Далі кухарі мали мінятися місцями. Таким чином вони отримували досить різні інгредієнти для обов’язкового використання у стравах. А серед них, зокрема були таргани, зоофобуси та коники.

Під час роботи із сучасним азійським трендом кулінарне завдання виявилось одним із найскладніших. Учасники готували індивідуальні страви, один з елементів якої мав бути кришталево прозорим.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 10 випуску

На битві чорних учасники готували одразу два варіанти унікальної української страви — качаної каші. Це були ресторанна версія та формат стрітфуду.

Ці приготування стали останніми на проєкті для 33-річної шеф-кухарки Галини Попович з Івано-Франківщини.

Нові випуски МастерШеф. Професіонали-5 виходять щосуботи о 19:00 на СТБ.

Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: СТБ

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!