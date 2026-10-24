Стиль життя Шоу-біз

Прозорі страви та українська класика: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 10 випуску

Марина Слизовська, редакторка сайту 24 Жовтня 2026, 23:55 2 хв.
МастерШеф Професіонали 5
Фото: СТБ

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