Прозрачные блюда и украинская классика: кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 10 выпуске

На телеканале СТБ вышел уже 10 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5. Требования судей к участникам кулинарного проекта стали выше, поскольку экватор сезона уже остался позади. В новом эпизоде ​​поваров ждали азиатские тренды в кулинарии, переосмысленная украинская классика и соревнования в первом игровом конкурсе.

Читай, как прошел 10 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5, и кто покинул проект.

Как прошел 10 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5

Новая неделя на кулинарном проекте стартовала с первого игрового конкурса в 5 сезоне. Повара разделились на команды, после чего получили стартовые наборы продуктов. Кроме того, для них подготовили две фуд-горки, одна с комфортными ингредиентами, а вторая – наоборот.

Профессионалы должны были приготовить три блюда, которые объединит единая концепция.

Представители команд должны были по очереди выходить и называть три личных факта, включая ложный. Если соперник догадается, какой факт неправдив – тогда он выбирает два комфортных продукта для своей команды и отдает некомфортный оппонентам.

Дальше повара должны были меняться местами. Таким образом они получали довольно разные ингредиенты для обязательного использования в блюдах. А среди них, в частности, были тараканы, зоофобусы и кузнечики.

Во время работы с современным азиатским трендом кулинарное задание оказалось одним из самых сложных. Участники готовили индивидуальные блюда, один из элементов которого должен был быть кристально прозрачным.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 10 выпуске

На битве черных участники готовили сразу два варианта уникального украинского блюда — качаной каши. Это была ресторанная версия и формат стритфуда.

Эти приготовления стали последними на проекте для 33-летней шеф-повара Галины Попович из Ивано-Франковской области.

Новые выпуски МастерШеф. Профессионалы 5 выходят каждую субботу в 19:00 на СТБ.

Ранее мы подробно рассказывали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5.

Фото: СТБ

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