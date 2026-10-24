Стиль жизни Шоу-биз

Прозрачные блюда и украинская классика: кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 10 выпуске

Марина Слизовская, редактор сайта 24 октября 2026, 23:55 2 мин.
МастерШефПрофессионалы 5
Фото: СТБ

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