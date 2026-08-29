МастерШеф. Профессионалы 5: кто будет бороться за победу и что известно об участниках

На телеканале СТБ вышел второй выпуск кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы 5. В результате отборочных испытаний было определено 20 поваров, которые будут сражаться за победу в новом сезоне. Кто из поваров прошел отбор и попал на проект — читай в нашем материале.

Полный список участников МастерШеф. Профессионалы 5

Алексей Краковский

Возраст: 40 лет

Город: Киев

Деятельность: Шеф-повар

Для Алексея Краковского быть кулинаром — это о создании, об искусстве, а быть шеф-поваром — это уметь управлять и конвертировать в деньги это искусство.

По убеждению Алексея, настоящее мастерство шеф-повара заключается в умении раскрыть вкус продуктов, сделать этот вкус незабываемым, а не просто уметь готовить сложные блюда.

Среди других предпочтений Краковского – путешествия, автомобили и эндуро.

К своим сильнейшим сторонам Алексей относит гибкость, импровизацию и универсальность. Умеет легко адаптироваться и не боится экспериментировать.

Артур Падерин

Возраст: 35 лет

Город: Житомир

Деятельность: Шеф-повар

Для Артура Падерина профессионализм состоит в том, чтобы иметь острый нож, тонко чувствовать вкус и уметь слышать людей.

Посредством кулинарии Артур показывает внутреннее состояние и использует ее как навигатор по жизни.

Организованность, стрессоустойчивость и запоминание вкусов являются самыми сильными профессиональными качествами Падерина. За пределами кухни он любит заниматься рыбалкой со спиннингом.

В проекте Артур хочет выйти за свои рамки и стать сильнее.

Ирина Петрив

Возраст: 29 лет

Город: Жовква/Краков

Деятельность: закончила работу су-шефом в тайском ресторане

Для Ирины Петрив кулинария — это об ощущении баланса вкусов, гармонии специй и огня. Такое идеальное сочетание, по мнению Ирины, есть в тайской кухне.

К своим сильнейшим сторонам Петрив относит креативность, ответственность и постоянное желание учиться. В свободное время она любит бегать, кататься на сноуборде и вейкборде.

В МастерШефе Ирина хочет доказать себе, что страсть и настойчивость могут привести к мечте.

Екатерина Баранник

Возраст: 34 года

Город: Бахмут/Гроу (Нидерланды)

Деятельность: Су-шеф

Екатерина Баранник говорит, что искусство создавать воспоминания с помощью вкуса – это и есть кулинария.

По мнению девушки, именно из простых продуктов, внимания к деталям и характеру повара рождается настоящая гастрономия. Эти принципы Екатерина хочет показать на МастерШеф и усовершенствовать свое мастерство.

Тонкое чувство вкуса, внимание к деталям и креативная работа с продуктами являются самыми сильными профессиональными качествами Баранник. В свободное время Екатерина любит заниматься рыбалкой, ходить за грибами и рисовать.

Андрей Северенчук

Возраст: 35 лет

Город: Киев

Деятельность: Бренд-шеф

Для бренд-шефа ресторана Глек Андрея Северенчука превращение локального продукта в эмоцию как раз и является профессионализмом. Мужчина много лет занимается современной украинской гастрономией. Имеет награду Золотая улитка от организации Slow Food и является представителем движения.

— Работаю с фермерскими продуктами, сезонными ингредиентами и локальными производителями. Также занимаюсь гастрономическими проектами, связанными с культурой украинской кухни, ее историей и современной интерпретацией, – рассказывает Андрей.

Своими сильнейшими профессиональными качествами Северенчук называет стабильность, стрессоустойчивость и талант.

Максим Пустовит

Возраст: 27 лет

Город: Киев

Деятельность: Шеф-кондитер ресторана Elevato, владелец кондитерской школы

Максим Пустовит считает кулинарию искусством, построенным на системности и деталях. Он был участником восьмого сезона МастерШеф, и этот опыт стал для него определяющим.

Пустовит прошел путь от сомневающегося в собственных силах человека до шефа-кондитера, чьи десерты дарят людям эмоции.

Самыми сильными профессиональными качествами называет умение сочетать техничность с креативностью и внимание к деталям и эмоциям гостя. В свободное время он занимается фотографией и видеосъемкой еды, играет на фортепиано.

Иван Барский

Возраст: 35 лет

Город: Мариуполь/Киев

Деятельность: Шеф-повар ресторана Under Wonder

Иван Барский говорит, что для него кулинария – его голос среди всех барьеров.

Иван является уроженцем Мариуполя, последние 14 лет живет в Киеве, где продолжает свое профессиональное развитие.

На МастерШеф он пришел, чтобы продемонстрировать собственный опыт, профессионализм и доказать, что кулинария — его голос среди всех барьеров.

Галина Попович

Возраст: 34 года

Город: Ланчин, Ивано-Франковская область

Деятельность: Шеф-повар

Галина Попович считает кулинарию легальной возможностью манипулировать базовыми инстинктами. В своей работе она переосмысливает украинскую кухню, добавляя неожиданные вкусы в традиционные рецепты.

Девушка пришла на Мастер-Шеф. Профессионалы-5 ради исполнения своей мечты. Галина хочет победить и доказать, что современная украинская кухня заслуживает мирового признания.

Вне кухни Попович занимается смешанными единоборствами, джиу-джитсу и игрой на барабанах.

Даниил Николайчук

Возраст: 23 года

Город: Киев

Деятельность: Повар

Даниил Николайчук считает, что каждый продукт был создан, чтобы наслаждаться им.

Повар не любит оставлять после приготовления большое количество отходов, потому что убежден, что обрезки или кожица могут стать ярким ингредиентом блюда.

Николайчук говорит, что его сильнейшими поварскими качествами является универсальность и умение приготовить блюдо практически из любых продуктов.

Глеб Солоденков

Возраст: 25 лет

Город: Одесса

Деятельность: Повар

На кулинарный телепроект Глеб Солоденков пришел, чтобы учиться и доказать, что достоин занять место среди лучших профессионалов Украины.

К сильнейшим профессиональным качествам относит свою адаптивность, жажду новых вкусов и внимательность. В свободное от кулинарии время Глеб ухаживает за растениями, играет в видеоигры и пинг-понг.

Андрей Гусар

Возраст: 24 года

Город: Староконстантинов/Львов

Деятельность: Шеф-повар

Для Андрея Гусара кулинария одновременно является искусством, дисциплиной и развитием. Он считает кулинарию своим настоящим призванием, хотя раньше мечтал стать боксером. Вне работы парень продолжает увлекаться боксом и играть в видеоигры.

На МастерШеф хочет проверить себя в самых сложных кулинарных испытаниях и получить новый опыт.

Кристина Брзак

Возраст: 29 лет

Город: Киев

Деятельность: Бренд шеф KREMÓVA, блогер

Кристина Брзак называет кулинарию одним из смыслов своей жизни. Девушка является финалисткой 14-го сезона МастерШеф. Сегодня она работает бренд-шефом заведения KREMÓVA и развивает свой кулинарный блог.

Кристина вернулась на телепроект, чтобы испытать себя, показать свой профессиональный рост.

Девушка в свободное от работы время увлекается вокалом, флористикой и путешествует.

Дмитрий Светличный

Возраст: 34 года

Город: Киев

Деятельность: частный шеф-повар

Дмитрий Светличный говорит, что он “перспективен и голоден” и стремится сделать еще один шаг вперед в своей профессии.

Сильнейшие профессиональные качества Светличного — стойкость, настойчивость и умение никогда не сдаваться. Благодаря этому мужчина уверенно двигается вперед и ищет новые пути профессионального развития.

Елизавета Федорова

Возраст: 31 год

Город: Одесса

Деятельность: кондитер в декрете

Елизавета Федорова уже более семи лет занимается кондитерством. В профессиональную кулинарию девушка случайно попала уже после начала полномасштабной войны.

Любимое занятие Федоровой – приготовление десертов и многоярусных тортов, также она увлеклась приготовлением завтраков и основных блюд.

Елизавета называет своими сильнейшими профессиональными качествами чистоплотность, быстрое обучение и целеустремленность. В свободное от работы время любит путешествовать.

Нэнси Топко

Возраст: 26 лет

Город: Киев

Деятельность: повар

Для Нэнси Топко быть профессионалкой — это делать красиво даже то, что никто не заметит и держать уровень даже тогда, когда нет настроения, вдохновения или аплодисментов.

Нэнси победила в 15-м сезоне МастерШеф. После победы она стала выпускницей всемирно известной кулинарной школы Le Cordon Bleu.

Топко говорит, что ее сильнейшие профессиональные качества — это преданность делу, стрессоустойчивость и организованность. Среди увлечений девушки — тайский бокс.

Георгий Шаруев

Возраст: 33 года

Город: Киев

Деятельность: шеф-повар

Георгий Шаруев одним из своих главных вдохновителей называет Массимо Боттуру, доказавшего, что традиционную кухню можно смело переосмысливать.

Мужчина шутит о своем профессиональной насмотренности, говоря, что уронив случайно что-то дома на пол, он несколько минут анализирует, не станет ли это концептом для новой подачи блюда.

В свободное от работы время шеф-повар увлекается футзалом.

Лоанна Буй

Возраст: 33 года

Город: Одесса

Деятельность: бренд-шеф-кондитерка

Лоана Буй имеет вьетнамские корни, родилась и выросла девушка в Одессе. В своей работе объединяет азиатскую эстетику, украинскую эмоциональность и современную ресторанную гастрономию.

Девушка уверена, что ее десерт должен врезаться в память, а не просто нравится на вкус. По мнению Буй, люди запоминают ощущения и истории, подаренные им поваром, а не только пищу.

Вне кухни девушка занимается в спортзале, поет караоке в машине, а также не боится попадать в сложные ситуации ради нового опыта.

Ольга Калиновская

Возраст: 45 лет

Город: Новояворовск/Л’Аквила, Кастель-ди-Сангро (Италия)

Деятельность: шеф-повар

Для Ольги Калиновской кулинария является творчеством и постоянным развитием. Ольга имеет многолетний опыт и владеет техникой соответствия и современными кулинарными методиками.

Вне кухни шеф-повар путешествует и занимается спортом.

Ольга говорит, что ее сильнейшие качества как профессионала своего дела — это внимательность к деталям, организованность, креативность. Также она быстро учится и умеет поддерживать высокое качество блюд даже во время динамичного темпа работы.

Анастасия Завадская

Возраст: 27 лет

Город: Кременчуг/Киев

Деятельность: владелица сети заведений Искра

Анастасия Завадская была суперфиналисткой 14-го сезона проекта МастерШеф.

Девушка с 18 лет работает в заведениях питания и открывает их с нуля. Также Анастасия развивает собственную сеть гастробаров Искра и знает, чего стоит успех.

Анастасия пришла на МастерШеф. Профессионалы-5, чтобы доказать, что еда может быть подлинным искусством.

Креативность и стрессоустойчивость являются самыми сильными профессиональными качествами девушки, по ее мнению.

Вадим Радишевский

Возраст: 23 года

Город: пгт. Сходница

Деятельность: су-шеф

Вадим начал работать на кухне еще в 16 лет, тогда он понял, что нашел дело своей жизни. Он уже успел поработать в десяти заведениях и убедился, что кулинария является наукой, которую следует исследовать и распространять.

По мнению Радишевского, украинская гастрономия до сих пор остается недостаточно исследованной. Так что на проект он пришел, чтобы продемонстрировать многогранность украинской кулинарии и самому стать частью современной истории нашей кухни.

Ранее мы сообщали, что в эфире СТБ стартовал новый сезон МастерШеф. Профессионалы 5.

Фото: СТБ

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