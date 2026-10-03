Стиль життя Шоу-біз

Перша масштабна битва чорних: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 7 випуску

Марина Слизовська, редакторка сайту 03 Жовтня 2026, 23:59 3 хв.
Фото до: Хто покинув МастерШеф Професіонали 5 у 7 випуску 03.10.2026

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