Перша масштабна битва чорних: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 7 випуску

У суботу, 3 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов сьомий епізод кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали-5, в якому змагаються професійні кухарі. На цьому тижні учасники мали проявити усю свою креативність та кулінарну логіку.

Читай, як пройшов 7 випуск МастерШеф. Професіонали 5, і хто залишив проєкт 3 жовтня, в матеріалі.

Як пройшов 7 випуск МастерШеф. Професіонали 5

У першому конкурсі нового епізоду головним випробуванням стало корейське барбекю. Кухарі мали приготувати страви, які можна подати до столу корейського барбекю для суддів МастерШеф. При цьому мінімум три елементи створеного меню судді мали доготувати самостійно на вогні.

Перед початком конкурсу учасники утворили чотири команди — фіолетові (Макс, Жора, Анастасія та Дмитро), зелені (Олексій, Андрій, Гліб та Лоана), сині (Крістіна, Артур, Даніїл та Андрюха) і червоні (Катерина, Галина, Єлизавета та Ірина).

За результатами дегустації перемогла фіолетова команда, володарем шеф-ножа став Жора. Чорні фартухи вдягнули учасниці червоної команди Галина та Катерина.

На другому конкурсі на кухню проєкту принесли коробки-загадки. 16 учасників мали сформувати вісім пар. За підсумками кожної дуелі між ними один учасник ставав переможцем, а інший — власником чорного фартуха.

Під коробками лежали п’ять основних інгредієнтів, однакових для всіх кухарів, які необхідно було використати у своїй страві. Кожні 10 хвилин можна було вибрати додаткові інгредієнти — по черзі в кожній парі.

За підсумками конкурсу чорні фартухи вдягнули Анастасія, Макс, Андрюха, Олексій, Даніїл, Дмитро, Єлизавета та Ірина.

7 випуск МастерШеф. Професіонали 5 / 5 Фотографій

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 7 випуску

У битві чорних в 7 епізоді змагалися одразу десятеро кухарів. Тож конкурс поділили на етапи, кожен з яких був приготуванням певного компонента страви. В усіх етапах було по одному компоненту, окрім першого, його заховали під коробку. Учасники мали приготувати гарнір, білок, соус та створити фінальну презентацію страви.

У кожному раунді битви вибирали двох найкращих кухарів, які автоматично знімали чорні фартухи. Головною складністю стало те, що учасники не знали, які продукти отримають далі. Вони були вимушені покладатися на власну кулінарну логіку.

Під час цього конкурсу чорних фартухів зрештою позбулися усі, окрім Лізи та Даніїла. Після фінальної презентації страв проєкт МастерШеф. Професіонали-5 у 7 випуску покинула Єлизавета Федорова.

Раніше ми детально розповідали, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: телеканал СТБ

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