Кримінальний серіал про війну між двома злочинними синдикатами Гангстерленд (MobLand) отримає продовження. І що важливо, до виконання свої ролей повернуться головні зірки цього телепроєкту — Том Гарді, Пірс Броснан та Гелен Міррен. Розповідаємо, що наразі відомо про 3 сезон Гангстерленду.

Чи буде 3 сезон серіалу Гангстерленд

Компанія Paramount+ оголосила про продовження серіалу на третій сезон перед прем’єрою другого.

Перший сезон Гангстерленду вийшов на екрани наприкінці березня 2025 року та отримав продовження вже влітку того ж року. Наступний сезон творці серіалу представили цієї осені, нові епізоди MobLand виходили з 18 вересня по 20 листопада.

Що говорять творці та актори про продовження Гангстерленду

Голлівудська акторка Гелен Міррен, яка грає в серіалі впливову та холоднокровну Мейв Гарріган, 13 листопада в інтерв’ю Radio Times повідомила про початок роботи над третім сезоном вже цього місяця. Однак зіркова акторка відмовилася розголошувати будь-які деталі сюжету нового сезону MobLand.

Своєю чергою, виконавець ролі патріарха злочинної родини Конрада Гаррігана — Пірс Броснан також підтвердив старт нових зйомок вже у листопаді 2026 року. У коментарі ScreenRant він зазначив, що наразі актори не мають уявлення, куди рухається сюжетна лінія Гангстерленду.

Також були чутки про те, що кримінальна драма залишиться без Тома Гарді, який грає головного “вирішувача питань” Гаррі Да Соузу. Однак, схоже, що все минулося, оскільки Гарді офіційно повертається до зйомок разом зі своїм колегами.

У коментарі AP News Entertainment він зазначив, що йому нема що сказати з приводу чуток про його ймовірне звільнення з проєкту, оскільки нічого подібного не було.

Коли може вийти Гангстерленд 3 сезон

Зйомки Гангстерленд 3 сезон можуть завершитися у березні або квітні наступного року, якщо творці серіалу дотримуватимуться темпів попередніх сезонів. Якщо компанія Paramount+ захоче швидко повернути кримінальне телешоу на екрани, то це може статися вже у квітні 2027 року, вважають оглядачі.

Наразі офіційної дати виходу нових епізодів немає.

Зазначимо, що на кінематографічному порталі IMDb серіал МобЛенд має високий рейтинг від глядачів — 8.3/10 на основі 145 тис. оцінок.

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