Король Талси 3 сезон: коли вийде нова частина кримінальної драми

Другий сезон кримінальної драми Король Талси отримав ще кращі відгуки, ніж перший — глядачі високо оцінили його, присудивши 100% позитивних рецензій, у той час, як перший мав лише 79%.

Такий успіх спонукав творців продовжити історію, і можна чекати, що з розвитком сюжету напруга зростатиме ще більше. А глядацька любов до серіалу стане ще сильнішою. Усе це примушує фанатів серіалу з нетерпінням чекати виходу третього сезону.

Офіційна дата виходу третього сезону Короля Талси та усе, що наразі відомо про сюжет — у нашому матеріалі.

Дата виходу Король Талси 3 сезон

Точну дату виходу третього сезону Короля Талси поки не оголосили, але за розрахунками, прем’єру драми чекають вже восени 2025 року.

І це очікування цілком виправдане, бо робота над новим сезоном давно триває, а інформація, яка просочується у ЗМІ, свідчить, що попереду ще більше напруження, несподіванок та інтриг.

Відомо, що зйомки стартували у березні 2025 року і проходять одразу в Атланті та Оклахомі. Так творці 3 сезону Короля Талси намагаються зберегти дух маленького американського містечка, де править не закон, а гроші й стара школа мафії.

Атланта є містом з великим кіновиробництвом, і тут забезпечують зйомкам технічну базу, а Оклахома — це природне кіношне середовище, яке творить атмосферу перших сезонів.

Перший епізод третього сезону Короля Талси зняв Джим МакКей — режисер, відомий своїми серіалами Клан Сопрано, Тінь і кістка — вочевидь, продюсери хочуть глибшого драматизму і більшої видовищності сюжету. Очікується, що МакКей зробить третій сезон саме таким — напруженим, з крутим екшеном.

Король Талси 3 сезон — що відомо про сюжет

Основна інтрига серіалу, як відомо, в тому, що колишній мафіозі Дуайт Манфреді опиняється в крихітному містечку Талса, штат Оклахома. Мафіозна родина відвернулася від нього, а місцеві зовсім не раді гостю.

Але Дуайт починає будувати свою кримінальну імперію — разом із дивакуватими, але відданими йому аутсайдерами. Третій сезон Короля Талси розвиває цю історію, але тепер на горизонті з’являються нові герої, які самі не проти царювати у Талсі.

Серед них — Джеремая Данмір, впливовий магнат у сфері алкоголю, якого грає Роберт Патрік. Його син Коул (Бо Кнапп) — непередбачуваний, амбітний, він явно не збирається залишатися в тіні батька.

А ще Клео Монтегю — харизматична спадкоємиця родинної винокурні, яку грає Белла Хіткот і загадковий Рей Ренцетті, зовні тихий нью-йоркський мафіозі з великою вагою в кримінальному світі (Джеймс Руссо). Його поява може повністю змінити хід гри для Дуайта.

Очікується також, що кілька другорядних героїв попередніх сезонів тепер перейдуть у статус постійних: Гуді (Кріс Кальдовіно), Грейс (МакКенна Квіглі Гаррінгтон) і Бігфут (Майк Кеш Фло Волден). Завдяки ним імперія Короля Талси стане барвистішою, а історія більш напруженою.

Акторський склад і перспективи проекту

Сильвестр Сталлоне повертається до ролі Дуайта Манфреді і водночас стає одним з продюсерів серіалу. Також гратимуть Мартін Старр, Джей Вілл, Аннабелла Шиорра, Ніл МакДонаф, Френк Грілло, Гаррет Хедлунд та Дана Ділейні — актори основноо складу.

Цікаво, що ще 21 листопада 2024 року з’явилася інформація: студія Paramount Pictures вирішила продовжити кримінальну драму ще на два сезони, тож фанати можуть чекати на четверту частину Короля Талси.

А нещодавно було оголошено про розробку спінофу під назвою NOLA King, дія якого відбуватиметься в Новому Орлеані. У цьому проекті головну роль виконає Семюел Л. Джексон, який також з’явиться в третьому сезоні Короля Талси як запрошена зірка.

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