Король Талсы 3 сезон: когда выйдет новая часть криминальной драмы

Второй сезон криминальной драмы Король Талсы получил еще лучшие отзывы, чем первый — зрители высоко оценили его, дав 100% положительных рецензий, в то время как у первого было всего 79%.

Такой успех побудил создателей продолжить историю и можно ожидать, что с развитием сюжета напряжение будет расти еще больше. А зрительская любовь к сериалу станет еще сильнее. Все это вынуждает фанатов сериала с нетерпением ждать выхода третьего сезона.

Официальная дата выхода третьего сезона Короля Талсы и все, что известно о сюжете — в нашем материале.

Дата выхода Король Талсы 3 сезон

Точную дату выхода третьего сезона Короля Талсы пока не объявили, но по расчетам премьеру драмы ждут уже осенью 2025 года.

И это ожидание вполне оправдано, потому что работа над новым сезоном давно продолжается, а просачивающаяся в СМИ информация свидетельствует, что впереди еще больше напряжения, неожиданностей и интриг.

Известно, что съемки стартовали в марте 2025 года и проходят сразу в Атланте и Оклахоме. Так создатели 3 сезона Короля Талсы пытаются сохранить дух маленького американского городка, где правит не закон, а деньги и старая школа мафии.

Атланта является городом с большим кинопроизводством, и здесь обеспечивают съемкам техническую базу, а Оклахома — это природная киношная среда, создающая атмосферу первых сезонов.

Первый эпизод третьего сезона Короля Талсы снял Джим МакКей — режиссер, известный своими сериалами Клан Сопрано, Тень и кость — очевидно, продюсеры хотят более глубокого драматизма и большей зрелищности сюжета. Ожидается, что МакКей сделает третий сезон именно таким — напряженным, с крутым экшеном.

Король Талсы 3 сезон — что известно о сюжете

Основная интрига сериала, как известно, в том, что бывший мафиози Дуайт Манфреди оказывается в крошечном городке Талса, штат Оклахома. Мафиозная семья отвернулась от него, а местные совсем не рады гостю.

Но Дуайт начинает строить свою криминальную империю вместе с чудаковатыми, но преданными ему аутсайдерами. Третий сезон Короля Талсы развивает эту историю, но теперь на горизонте появляются новые герои, которые сами не прочь царствовать в Талсе.

Среди них — Джеремая Данмир, влиятельный магнат в сфере алкоголя, которого играет Роберт Патрик. Его сын Коул (Бо Кнапп) — непредсказуем, амбициозен, он явно не собирается оставаться в тени отца.

А еще Клео Монтегю — харизматичная наследница семейной винокурни, которую играет Белла Хиткот и загадочный Рэй Ренцетти, внешне тихий нью-йоркский мафиози с большим весом в криминальном мире (Джеймс Руссо). Его появление может полностью изменить ход игры для Дуайта.

Ожидается также, что несколько второстепенных героев предыдущих сезонов теперь перейдут в статус постоянных: Гуди (Крис Кальдовино), Грейс (МакКенна Квигли Гаррингтон) и Бигфут (Майк Кэш Фло Волден). Благодаря им империя Короля Талсы станет более красочной, а история более напряженной.

Актерский состав и перспективы проекта

Сильвестр Сталлоне возвращается к роли Дуайта Манфреди и становится одним из продюсеров сериала. Также будут играть Мартин Старр, Джей Уилл, Аннабелла Шиорра, Нил МакДонаф, Фрэнк Грилло, Гаррет Хэдлунд и Дана Дилейни — актеры основного состава.

Интересно, что еще 21 ноября 2024 года появилась информация: студия Paramount Pictures решила продолжить криминальную драму еще на два сезона, поэтому фанаты могут ждать четвертую часть Короля Талсы.

А недавно было объявлено о разработке спин-офа под названием NOLA King, действие которого будет происходить в Новом Орлеане. В этом проекте главную роль сыграет Сэмюэл Л. Джексон, который тоже появится в третьем сезоне Короля Талсы в качестве приглашенной звезды.

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