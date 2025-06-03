Гангстерленд 2 сезон: получим ли мы продолжение борьбы в криминальном Лондоне

Многим интересны сериалы об криминальном мире. Им нравится наблюдать за войной разных банд. В частности, зрителям нравится напряжение в сюжете и то, что все тщательно продумано. Одной из таких историй, сразу полюбившихся зрителям, стал новый сериал Гангстерленд. Лишь несколько дней назад вышла последняя серия, а люди уже ищут, когда выйдет Гангстерленд 2 сезон.

Гангстерленд 2 сезон: что известно

Этот сериал понравился многим не только сюжетом, но и актерским составом. Главную роль фиксера сыграл Том Гарди, а криминальную пару воплотили Гелен Миррен и Пирс Бонснан. Более того, режиссером некоторых эпизодов стал Гай Ричи, он точно понимает, какими должны быть гангстерские истории.

Хотя контракт еще официально не продлен, Том Гарди дает понять, что надеется на дальнейшее развитие MobLand. В апрельском интервью изданию The Hollywood Reporter актер отметил, что рассчитывает на продление сериала еще на несколько сезонов.

По его словам, в планах расширить географию истории: в первом сезоне уже затрагиваются темы международной организованной преступности, включая торговлю наркотиками, оружием, людьми, а также незаконную перевозку товаров через Европу, Африку, Южную Америку и Пакистан.

В каждой стране Европы существуют криминальные группировки, стремящиеся контролировать эти потоки. И главный вопрос — кто руководит этим и как это влияет на глобальный порядок, — добавил Гарди.

Продюсер шоу Дэвид Глассер в мартовском интервью для Deadline подтвердил намерения по поводу второго сезона:

— Да, мы возвращаемся. Вся команда, все на месте. Мы как одна большая семья, — отметил он.

Пока официальной даты премьеры второго сезона Гангстерленда нет, поскольку продолжение еще не утверждено окончательно. Известно, что съемки первого сезона продолжались с ноября 2024 по март 2025 года. Вероятно, новый сезон будут снимать по похожему графику. Поклонники надеются, что продолжения долго ждать не придется.

MobLand: о чем сериал

История разворачивается в Лондоне и сосредотачивается на противостоянии двух преступных семей — Харриганов и Стивенсонов. Их соперничество приобрело такие масштабы, что представляет угрозу не только для обеих группировок, но и для жизни многих людей вокруг. Главные герои не воспринимают себя как обычные преступники — они считают, что насилие является лишь инструментом для разрешения деловых конфликтов.

Харриганам наладить дела помогает их давний семейный фиксер, но с каждым шагом дела становятся все хуже.

Многие сериалы имеют успешный первый сезон, поэтому фанаты ждут продолжения. Ранее мы рассказывали, когда выйдет Фолаут 2 сезон.

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