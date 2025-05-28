Когда выйдет продолжение Острых козырьков: дата выхода и подробности нового фильма

Десять лет зрители наблюдали за историей Томаса Шелби и его клана, но в 2022 году создатели сериала представили завершающий шестой сезон. Он оставил после себя ряд вопросов, а некоторые предположили, что финал забрасывает удочку в будущее продолжение истории. А впоследствии оказалось, что для Острых козырьков это действительно далеко не конец, а Netflix уже готовит продолжение.

Когда выйдет 7 сезон Острых козырьков и кто станет главным героем — рассказываем далее.

Острые козырьки 7 сезон: дата выхода и кто будет в главной роли

Режиссер Острых картузов Стивен Найт в интервью NME подтвердил, что культовый сериал будет продолжен, но в виде кинофильма, а не сериала. Съемочный процесс начался осенью 2024 года.

По его словам, бюджет будет больше, чем у сериала. Также известно, что исполнитель главной роли Киллиан Мерфи, ставший триумфатором Оскара в 2024 году, вернется к роли Томаса Шелби.

Подробностей о фильме пока нет. В разговоре с Esquire он заявил, что имеет приблизительное представление, о чем он будет. Точно известно, что фильм сосредоточится на двух историях, но режиссер хочет, чтобы лента диктовала направление этих историй.

В интервью The Playlist в марте 2025 года Найт поделился новыми подробностями о фильме.

— Я считаю, что у нас собраны лучшие британские актерские таланты в одном месте, — подчеркнул автор Острых козырьков.

Он также рассказал, что уже увидел несколько ранних фрагментов фильма, добавляя, что это потрясающе хорошо.

Однако самым интересным оказалось то, что фильм по мотивам Острых козырьков, вероятно, выйдет в кинотеатрах, что является редкостью для проектов Netflix.

Ранее Стивен Найт назвал фильм правильным завершением истории, но потом намекнул, что мы можем увидеть еще больше сиквелов или спин-оффов.

— Да, и если есть аппетит, и люди этого хотят, и мне есть что рассказать, тогда почему бы и нет?

Известно, что к актерскому составу фильма кроме исполнителей основных ролей присоединятся Ребекка Фергюсон, Тим Рот и Барри Кеоган.

Скорее всего, фильм будет рассказывать о следующем поколении персонажей, но история до сих пор будет связана с Томасом Шелби. Учитывая события финального сезона, наверное герои окажутся в самом разгаре Второй мировой войны.

— Я знаю, какие две истории он расскажет. А вот как будет разворачиваться всеобщая история фильма, я не знаю. В шестом сезоне мы привлекаем новое поколение, поэтому они будут частью происходящего в фильме, — сказал Стивен Найт.

Киллиан Мерфи тоже прокомментировал свое участие в фильме по мотивам сериала:

Кажется, Томми Шелби еще не закончил со мной… Мне очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией Острых козырьков. Это все для поклонников.

Информации о том, когда именно премьера фильма, пока нет. Ранее Стивен Найт намекал, что это может произойти в 2025 году.

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