Коли вийде продовження Гострих картузів: дата виходу та подробиці нового фільму

Десять років глядачі спостерігали за історією Томаса Шелбі та його клану, але у 2022 році творці серіалу представили завершальний шостий сезон. Він залишив після себе низку питань, а дехто припустив, що фінал закидує вудочку у майбутнє продовження історії. А згодом виявилося, що для Гострих картузів це дійсно далеко не кінець, а Netflix вже готує продовження.

Коли вийде 7 сезон Гострих картузів та хто стане головним героєм — розповідаємо далі.

Гострі картузи 7 сезон: дата виходу та хто буде у головній ролі

Режисер Гострих картузів Стівен Найт в інтерв’ю NME підтвердив, що культовий серіал матиме продовження, але у вигляді кінофільму, а не серіалу. Знімальний процес розпочався восени 2024 року.

За його словами, бюджет буде більшим, ніж у серіалу. Також відомо, що виконавець головної ролі Кілліан Мерфі, який став тріумфатором Оскара у 2024 році, повернеться до ролі Томаса Шелбі.

Подробиць про фільм поки немає. У розмові з Esquire він заявив, що має приблизне уявлення, про що він буде. Точно відомо, що стрічка зосередиться на двох історіях, але режисер хоче, щоб фільм диктував напрям цих історій.

В інтерв’ю виданню The Playlist у березні 2025 року Найт поділився новими подробицями про фільм.

— Я вважаю, що у нас зібрані найкращі британські акторські таланти в одному місці, — підкреслив автор Гострих картузів.

Він також розповів, що вже побачив кілька ранніх фрагментів фільму, додаючи, що це приголомшливо добре.

Однак найцікавішим виявилося те, що фільм за мотивами Гострих картузів, ймовірно, вийде в кінотеатрах, що є рідкістю для проектів Netflix.

Раніше Стівен Найт назвав фільм правильним завершенням розділу, але згодом натякнув, що ми можемо побачити ще більше сиквелів чи спін-оффів.

— Так, і якщо до цього є апетит, і люди цього хочуть, і мені є що розповісти, тоді чому б і ні?

Відомо, що до акторського складу фільму, окрім виконавців основних ролей, доєднаються Ребекка Фергюсон, Тім Рот та Баррі Кеоган.

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Скоріше за все, фільм розповідатиме про наступне покоління персонажів, але історія досі буде пов’язана з Томасом Шелбі. Враховуючи події фінального сезону, найімовірніше герої опиняться у самому розпалі Другої світової війни.

— Я знаю, які дві історії він розповість. А от як буде розгортатися загальна історія фільму, я не знаю. У шостому сезоні ми залучаємо нове покоління, тож вони будуть частиною того, що відбувається у фільмі, — сказав Стівен Найт.

Кілліан Мерфі теж прокоментував свою участь у фільмі за мотивами серіалу:

Здається, Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною… Мені дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Харпером над кіноверсією Гострих картузів. Це все для прихильників.

Інформації про те, коли саме прем’єра фільму, наразі немає. Раніше Стівен Найт натякав, що це може статися у 2025 році.

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