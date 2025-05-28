Стиль життя Шоу-біз

Коли вийде продовження Гострих картузів: дата виходу та подробиці нового фільму

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Травня 2025, 20:30
гострі картузи 7 сезон
Фото IMDb

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь