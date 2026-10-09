Гарбузове насіння — це маленьке, але могутнє джерело необхідних для здоров’я корисних речовин. Воно багате на вітаміни, мінерали, антиоксиданти, волокна, а також на незамінні жири, які необхідні для нормального функціонування організму. Та в чому ще користь гарбузового насіння і кому його варто споживати щодня — розповіли BBC goodfood.

Джерело корисних речовин

Насіння гарбуза є джерелом багатьох поживних речовин, маючи у своєму складі багато необхідних вітамінів і мінералів. Та варто зазначити, що це насіння висококалорійне, тому не споживай його великими порціями, достатньо й 30 грамів на день.

Регулює рівень цукру в організмі

Насіння гарбуза в поєднанні з насінням льону здатні запобігати ускладненням, що спричинені цукровим діабетом. Серед них: високий рівень холестерину та цукру в крові.

А гіпоглікемічні властивості цього насіння можуть допомогти хворим на діабет краще контролювати рівень цукру в крові.

Покращує здоров’я серця

Насіння гарбуза є хорошим джерелом ненасичених жирів, включаючи альфа-ліноленову кислоту, вживання якої може бути корисною для серця та профілактики серцево-судинних захворювань.

Також гарбузове насіння є джерелом магнію, який може допомогти регулювати артеріальний тиск.

Джерело антиоксидантів

Насіння гарбуза багате антиоксидантами, які захищають наші клітини від хвороботворних ушкоджень і зменшують запалення в нашому організмі.

Вони також є чудовим джерелом харчових волокон, які можуть посилити протизапальний ефект.

Зменшує ризик раку

Деякі дослідження доводять, що здорове харчування може зменшити ймовірність раку. А дієти, які включають гарбузове насіння, можуть зменшити ризик раку молочних залоз, передміхурової залози та товстої кишки.

Запобігає розладам сечового міхура

Олія з гарбузового насіння може запобігати або лікувати розлади сечовипускання. Але зазначимо, що для підтвердження цього факту вченим необхідно провести додаткові дослідження.

Шкода гарбузового насіння

Велика частина людей може споживати гарбузове насіння без жодних проблем, проте слід знати міру, оскільки надмірне його вживання може спричинити коліки та збільшення газоутворення. Крім того, деякі люди можуть відчути алергічну реакцію на цей продукт.

Особливу увагу при споживанні гарбузового насіння повинні приділити люди, що страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як виразка, гастрит чи підвищена кислотність.

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