Сильний антиоксидант і покращує кровообіг. Розповідаємо про користь та шкоду полуниці

Нарешті тепле літо, а отже, настав сезон фруктів та ягід. Це означає, що ми можемо насолодитися свіжою полуницею (хоча її ціна зараз може бути захмарною). Ця маленька червона ягода містить у собі багато вітамінів, але також завдає шкоди деяким людям. Ми розповімо про користь та шкоду полуниці та які зараз ціни на неї.

Користь полуниці

Полуниця містить два вітаміни, які діють як антиоксиданти в організмі — вітамін A (у вигляді бета-каротину) та вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти). Обидва діють як перша лінія захисту організму.

Антиоксиданти, що містяться в полуниці, допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, пригнічуючи утворення “поганого” холестерину.

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А також вони покращують функцію судин та тиск, зменшуючи схильність до розвитку згустків (тромбоз).

Крім того, полуниця сприяє детоксикації (очищенню) організму, допомагаючи відновити здоров’я шлунково-кишкового тракту. Клітковина, вітамін А та С, що містяться в ягоді, є важливими елементами, що стимулюють детоксикацію організму.

У ягодах полуниці багато флавоноїдів, особливо антоціанідинів, які покращують когнітивні властивості. Скажімо, наявність ягід у раціоні може допомогти з проблемами пам’яті та уникнути розвитку таких хвороб, як хвороба Альцгеймера та деменція.

Також у цій солодкій ягоді міститься значна кількість марганцю. Він важливий для нормальної роботи нервової системи та здоров’я мозку.

Це мінеральна речовина, яка необхідна для формування кісткової та сполучної тканин, згортання крові тощо.

Полуницю використовують навіть у косметології, адже в ній багато вітаміну С, що добре впливає на імунітет, здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

В аптеках можна знайти масло з насіння полуниці. Воно добре зволожує шкіру і додається до різних косметичних засобів. У косметології активно використовують пюре з полуниці для освітлення та харчування шкіри.

Шкода полуниці

Попри велику кількість вітамінів і солодкий смак, полуниця може завдавати шкоди людям, оскільки є сильним алергеном.

Харчова алергія від полуниці — це реакція аутоімунної системи, яка може спричинити свербіння, запалення шкіри, розлад шлунка, зокрема діарею та блювання.

Тому якщо після вживання полуниці у вас виникають проблеми зі здоров’ям, треба перевірити, чи є у вас алергія на полуницю.

Ще однією загрозою для організму людини може бути велика кількість пестицидів, що міститься в ягоді. Адже кожен продавець хоче швидше виростити полуницю і продати — що раніше, то більше можна заробити. Тож не радимо купувати дуже ранню полуницю.

Ціна на полуницю в Україні 2022

У супермаркетах можна побачити ціну від 53 до 70 грн за 250 г, тобто від 200 до 280 грн за кілограм.

На ринках наприкінці травня ціна на полуницю була від 160 до 220 грн за кілограм. На стихійних ринках, де люди поодиноко продають овочі, можна знайти й дешевше. Наприкінці дня можна навіть урвати полуницю за +-100 грн за кілограм, але її зовнішній вигляд буде не надто апетитний.

Також ціна на полуницю може відрізнятися залежно від регіону. Раніше полуницю до більшості міст України привозили з Херсона. Зараз десь може бути імпортна полуниця, тож ціна більша, ніж торік.

З полуницею виходять неймовірно смачні десерти, але цю ягоду можна використовувати й з іншими продуктами. Раніше ми розповідали про рецепт шашлику з полуницею від Алекса Якутова.