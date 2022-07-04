З полуницею, карамеллю та у вигляді торта: топ-5 рецептів приготування домашнього морозива

На вулиці стає все спекотніше і з’являються звичні літні мрії — зараз би морозива! От лише якого? Рецепти домашнього морозива тебе лякають, а в магазині все перепробув(-ла) ще торік?
Добре, що раніше про нас попіклувались наші зірки МастерШефа та поділились своїми улюбленими рецептами домашнього морозива. Приготувати їх буде зовсім нескладно.
Улюбленець глядачів Євген Клопотенко та судді кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський навчать будь-кого, як готували улюблений десерт літа.
Спочатку потрібно помити полуницю, очистити її від хвостиків та подрібнити у блендері з цукром.
Потім змішати йогурт з полуничним пюре у металевій мисці та відправити суміш у морозильну камеру на три години поки морозиво не застигне.
Спочатку потрібно змішати цукор з яйцями та трохи збити масу вінчиком. Водночас нагріти молоко до появи першої пари.
Після цього змішати яєчну суміш з теплим молоком. Перелити масу, яка вийде, у сотейник та, постійно помішуючи, варити на маленькому вогні поки вона не почне гуснути.
Далі зняти суміш з вогню та дати їй трохи охолонути. Потім влити вершки, перемішати та покласти у пластиковий контейнер, накрити його кришкою і поставити у морозилку.
Через кожні півгодини п’ять разів підряд потрібно діставати масу з холодильника та помішувати її. Після останньої процедури залишити майбутнє морозиво на шість годин.
Насамперед потрібно закип’ятити молоко та відставити його в сторону. Потім розтопити цукор для карамелі у глибокому сотейнику або сковорідці, щоб він набув золотавого кольору.
Далі важливо додати до нього гаряче молоко та сіль і добре перемішати суміш, поки карамель повністю не розчиниться. Після цього можна зняти масу з вогню та дати їй трохи вистигнути.
У цей час окремо змішати два яйця та цукор для морозива, а потім до них додати молоко з карамеллю. Далі необхідно поставити суміш на маленький вогонь та постійно помішувати її.
Як тільки суміш почне гуснути, зняти її з вогню, дати охолонути до кімнатної температури, додати до маси вершки й добре перемішати.
Після чого залити її у пластиковий контейнер з кришкою та поставити його у морозилку. Потім лише помішувати кожні півгодини п’ять разів та залишити після останнього разу на приблизно шість годин.
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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Спершу потрібно перетворити печиво на крихти та змішати його з розтопленим маслом. Потім розділити суміш навпіл.
У форму для випікання насипати першу половину маси та поставити у морозилку.
Водночас збити жирні вершки зі згущеним молоком та екстрактом ванілі. Далі дістати форму та викласти на печиво молочну суміш. Після цього посипати зверху залишками маси з печива та поставити форму на ніч у морозильну камеру.
Спочатку змішати цукор, жовтки та коньяк і поставити суміш на водяну баню на середній вогонь. Увесь час її потрібно буде помішувати.
Коли цукор розчиниться у масі, вона може стати більш густою, тоді її варто знімати з вогню. Потім їй варто дати охолонути та накрити харчовою плівкою.
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Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Окремо необхідно збити вершки, щоб вийшла не дуже щільна піна, та додати їх до охолодженої яєчної суміші.
Потім застелити пластикову форму плівкою, залити у неї майбутнє морозиво та відправити його на всю ніч у холодильник. Прикрашати можна потім горіхами та шоколадом.
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