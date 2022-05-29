Ягідна смакота, що тане на язику — рецепт полуничного мусового торта від Лізи Глінської

Сезон полуниці тішить любителів солоденького, адже з цієї смачної та корисної ягоди можна приготувати безліч десертів. Переможниця МастерШеф та колишня суддя проекту Ліза Глінська поділилась рецептом неймовірно ніжного полуничного торта.
В основі безглютенової смакоти кокосовий бісквіт, йогуртовий мус, полуничне кремю та полуничне желе. Пальчики оближеш!
Щоб приготувати кокосовий бісквіт виконай прості кроки:
Тепер нумо готувати!
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Щоб приготувати ніжне полуничне желе виконай наступні кроки:
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