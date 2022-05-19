Десерт, який піднесе до небес! Рецепт тирамісу від Лізи Глінської

Тирамісу — один із класичних італійських десертів, до якого обов’язково входить кава. Назва цього десерту перекладається як “піднеси мене”. Тобто він дарує таку насолоду, що людина опиняється на сьомому небі від смаку.

Інколи люди думають, що приготувати смачний тирамісу вдома неможливо, проте це не так.

Переможниця МастерШеф та колишня суддя проекту Ліза Глінська розповіла рецепт тирамісу, який кожен зможе приготувати та порадувати свою родину і себе.

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Інгредієнти для тирамісу

Савоярді (бісквіт Дамські пальчики):

60 г білка (білок 2 яєць);

25 г цукру (1 частина);

40 г жовтка (жовток 2 яєць);

25 г цукру (2 частина);

50 г борошна;

50 г цукрової пудри (для обсипання).

Кавовий крем:

80 г жовтка (жовток 4 яєць);

120 г цукру;

60 мл води;

4 г желатину + 20 мл води (кімнатної температури);

200 мл вершків (33% жирність);

200 г маскарпоне;

4 г розчинної кави (гранули) + 2 ст. л. окропу.

Сироп для просочення:

200 мл води;

130 г цукру;

4 г розчинної кави (гранули);

30 мл чорного рому;

та какао-пудра для декору.

Приготування тирамісу

Як приготувати савоярді

Бісквіт для тирамісу готується не суцільним шаром, а окремими паличками. Бісквіт для цього десерту називають палички савоярді (бісквіт Дамські пальчики).

Збиваємо білки до утворення піни, додаємо цукор (1 частина) і продовжуємо збивати до стійких піків. Далі збиваємо жовтки та цукром (2 частина) до густої маси. Потім нам треба додати жовтки в білки, робити це треба акуратно за допомогою лопатки.

Обов’язково треба просіяти борошно через дрібне сито.

Вимішуємо масу обережно, за допомогою лопатки, нам головне зберегти легкість.

Далі нам треба сформувати палички савоярді, тож беремо насадку в діаметрі 12-13 мм та на пергаментному папері робимо сушки бісквіту. Потім присипаємо їх легким шаром цукрової пудри, за кілька хвилин робимо це ще раз. Від того, якими вийдуть палички, залежить вигляд тирамісу.

Ставимо в розігріту до 170⁰С духовку на 18-20 хвилин.

Як приготувати кавовий крем

Кавовий крем є особливістю тирамісу, тож його приготуванню треба приділити увагу. Спочатку нам треба зварити сироп з води та цукру. Потім збиваємо жовтки й додаємо туди сироп, але не припиняємо збивати.

Потім додаємо попередньо замочений та набряклий желатин, каву і маскарпоне. Вимішуємо все до однорідної маси.

Збиваємо вершки до стійких піків та змішуємо з основною масою.

Як приготувати сироп

З’єднуємо всі інгредієнти, що потрібні для сиропу, та кип’ятимо 2-3 хвилини. Потім сиропу треба час охолонути.

Зібрати тирамісу можна у келиху, для цього ми кладемо шар просоченого бісквіта, потім крем, знову шар бісквіту і так продовжувати до кількох шарів. Присипати какао-пудрою і готово! Насолоджуйся десертом, що піднесе до небес!

Тирамісу є досить солодким, тож інколи після нього можна відчути важкість, тож інколи хочеться чогось “легшого”. Раніше ми розповідали рецепт сирників з мінімальної кількості продуктів.