Прості рецепти пудингу та сирників з мінімальною кількістю інгредієнтів

Під час війни необхідно дбати про своє харчування. Сир – чудове джерело білків, вітамінів групи B та інших мінералів. Вони будуть корисними для твого здоров’я та імунітету.
Приготуй простий та поживний сніданок з мінімальної кількості інгредієнтів.
Знадобиться
Вершкове масло – 110 г та для змащування формиЦукор – 230 гЛимон – 2 штЯйця – 4 штМолоко – 270 млПшеничне борошно – 110 гВарення – 2-4 ст.л.Ванільний цукор
Приготування
Готовий десерт буде зі скоринкою, але ніжний всередині. Після запікання він набуває вигляду сирної маси, яка практично випливає з пудингу.
Такий пудинг можна готувати в одній формі або розділити на кілька форм і подавати прямо в них.
Сир напівжирний – 300 г Борошно – 3 ст.л. Цукор – 1 ст.л.Яйце – 1 штОлія – 2 ст.л
Якщо сир крупнозернистий, можеш перетерти його через сито. Тоді текстура буде кремовою.
Можеш додати ванільний цукор або корицю за смаком, щоб сирники були ще ароматнішими.
Порада: Щоб зробити ідеальну форму сирника як у ресторанах, накрий його чашкою та інтенсивно покрути нею по столу.
Сир – 450 гЯйця – 2 штБорошно – 50 гРозпушувач – 1 ч.л.Ванільний екстракт – 1 ч.л.Сіль – дрібкаМед – 2 ч.л
Сервіруй готові сирники з ягодами, медом або сметаною.
Раніше ми розповідали рецепт швидкого та простого сніданку.