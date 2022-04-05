Прості рецепти пудингу та сирників з мінімальною кількістю інгредієнтів

Під час війни необхідно дбати про своє харчування. Сир – чудове джерело білків, вітамінів групи B та інших мінералів. Вони будуть корисними для твого здоров’я та імунітету.

Приготуй простий та поживний сніданок з мінімальної кількості інгредієнтів.

Пудинг від Джеймі Олівера

Знадобиться

Вершкове масло – 110 г та для змащування форми

Цукор – 230 г

Лимон – 2 шт

Яйця – 4 шт

Молоко – 270 мл

Пшеничне борошно – 110 г

Варення – 2-4 ст.л.

Ванільний цукор

Приготування

У розм’якшене масло додай цукор або цукрову пудру, ванільний цукор та терту цедру лимонів. Все ретельно збий. Далі в тісто для пудингу додавай по одному жовтку, добре збивай і поступово влий молоко, сік лимонів і просіяне борошно. Збий білки до стійкої піни і акуратно вмішай в тісто. Форму для випікання змасти вершковим маслом. На дно змащеної форми влий варення – у Джеймі Олівера це варення з дині. Далі влий тісто. На наповнене наполовину водою деко постав форму з тістом. Духовку розігрій до 230 градусів. Випікай 30-40 хвилин.

Готовий десерт буде зі скоринкою, але ніжний всередині. Після запікання він набуває вигляду сирної маси, яка практично випливає з пудингу.

Такий пудинг можна готувати в одній формі або розділити на кілька форм і подавати прямо в них.

Класичні сирники

Знадобиться

Сир напівжирний – 300 г

Борошно – 3 ст.л.

Цукор – 1 ст.л.

Яйце – 1 шт

Олія – 2 ст.л

Приготування

Якщо сир крупнозернистий, можеш перетерти його через сито. Тоді текстура буде кремовою.

Змішай сир з однією столовою ложкою борошна. Додай яйце, цукор та ретельно перемішай. Присип стіл двома столовими ложками борошна та виклади на нього тісто. Скатай ковбаску діаметром 4-5 см та розріж її на шайби по 2-3 см завтовшки. Обвалюй шайби у борошні та формуй сирники. Смаж з обох боків до рум’яності на малому вогні. Використовувати можеш будь-яку олію, але найсмачніше виходить на кокосовій. Пателю не потрібно розігрівати заздалегідь.

Можеш додати ванільний цукор або корицю за смаком, щоб сирники були ще ароматнішими.

Порада: Щоб зробити ідеальну форму сирника як у ресторанах, накрий його чашкою та інтенсивно покрути нею по столу.

Сирники без цукру

Знадобиться

Сир – 450 г

Яйця – 2 шт

Борошно – 50 г

Розпушувач – 1 ч.л.

Ванільний екстракт – 1 ч.л.

Сіль – дрібка

Мед – 2 ч.л

Приготування

Перетри сир через сито та додай до нього яйця. Ретельно перемішай. У суміш поступово додавай сіль, розпушувач, мед, ванільний екстракт. В ароматну сирну масу додай борошно і перемішай в однорідну консистенцію. Змочи руки водою та формуй сирники. Скористайся порадою для гарної форми вище. Сформовані сирники смаж на пательні по кілька хвилин з кожної сторони.

Сервіруй готові сирники з ягодами, медом або сметаною.

Раніше ми розповідали рецепт швидкого та простого сніданку.