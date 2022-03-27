Часу обмаль, але хочеться чого смачненького: швидкий та простий сніданок за 15 хвилин

Готувати під час війни стало важко, люди обмежені у різноманітті продуктів, у часі для приготування страв тощо.

Тому знайшли для вас рецепт, який не потребує особливих інгредієнтів, займає мінімум ваших зусиль та часу. Це рулети з творогом та бананом — смачно, корисно, швидко.

Інгредієнти

Для рулетів вам знадобиться:

лаваш

2 стиглих банани

400 г (м’якого) сиру

1 пакетик ваніліну

1 ст.ложка цукру

жовток, для змащення рулетів

Читати на тему Набридло їсти звичайні каші? Приготуй оладки з манної крупи Приготуй смачні оладки з манної крупи за рецептом Алекса Якутова.

Приготування

Рулети з сиром та бананом готуються максимально швидко, а виходить надзвичайно смачно.

Для начинки вам потрібно в об’ємній посудині змішати дрібно порізані банани, (м’який) сир, цукор та ванілін й добре все перемішати.

Лаваш — це основа наших рулетів. Його треба нарізати смугами. З однієї упаковки виходить приблизно 6 смуг.

В основу треба викласти начинку.

Мастити по всій довжині її не потрібно, лише викласти достатню кількість на початку, а потім завернути в рулет.

Таку ж процедуру повторюємо й з іншими смужками, після чого кладемо їх у форму для випікання.

Перед тим, як поставити рулети в духовку, треба змастити їх жовтком для того, аби після приготування у них була гарна скоринка.

Коли все готово, то відправляємо нашу страву відпочивати в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Готово, смачного!

Ще одним цікавим рецептом смачного сніданку поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Найкращий рецепт рисового пудингу зможете знайти в нашому матеріалі.