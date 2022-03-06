Рисовий пудинг із мінімальної кількості інгредієнтів від Євгена Клопотенка

Навіть у таких надзвичайних умовах нам та нашій родині хочеться чогось солоденького. Як це можна зробити з мінімальної кількості продуктів?

На своїй сторінці в Instagram про рецепт рисового пудингу розповів Євген Клопотенко.

— Є багато рису, просто варити його замахало. Якщо у вас є яйця, то можна зробити солодкий пудинг, — пише Євген.

Така дуже поживна штука, що дає сили та емоції радості. Вам це потрібно.

Інгредієнти:

700-800 г відвареного рису

4 яйця

1 л молока (якщо немає молока — вода, вершкове масло, сухе молоко)

150–200 г цукру

Приготування рисового пудингу

В окремій мисці збиваємо 4 яйця з 1 л молока та додаємо 150–200 г цукру. Якщо маєш корицю, ванільний цукор або цедру лимона, то додаємо. Рис перекладаємо у форму для запікання, заливаємо яєчною сумішшю та випікаємо 45-60 хв за температури 180 °C, поки там не з‘явиться золотава скоринка.

Для мультиварки теж підходить.

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