Рисовий пудинг із мінімальної кількості інгредієнтів від Євгена Клопотенка

Навіть у таких надзвичайних умовах нам та нашій родині хочеться чогось солоденького. Як це можна зробити з мінімальної кількості продуктів?
На своїй сторінці в Instagram про рецепт рисового пудингу розповів Євген Клопотенко.
— Є багато рису, просто варити його замахало. Якщо у вас є яйця, то можна зробити солодкий пудинг, — пише Євген.
Така дуже поживна штука, що дає сили та емоції радості. Вам це потрібно.
Така дуже поживна штука, що дає сили та емоції радості. Вам це потрібно.
Інгредієнти:
Для мультиварки теж підходить.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
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