Смачні грінки з того, що є під рукою — рецепт для всієї родини

Сьогодні розповімо тобі про грінки, які точно мають тобі сподобатися. Рецепт дуже простий, ймовірно, його знає твоя мама чи бабуся.

Інгредієнтів багато не потрібно, головні — яйця та хліб.

Солоні грінки

Інгредієнти:

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хліб

яйця

сіль

спеції до свого смаку

олія

Приготування

Розраховуємо на кількість людей.

З одного яйця може вийти приблизно 2-3 грінки, залежно від розміру скибок хліба.

Збиваємо яйця, додаємо сіль та спеції до смаку. З двох сторін занурюємо скибку хліба та смажимо на сковорідці з олією. Смажимо до готовності яйця. Такі грінки краще смакують ще теплими. До них можна підсмажити моркву з цибулею, відкрити домашню консервацію, їсти з кашею тощо.

Солодкі грінки

Інгредієнти:

яйця

молоко

цукор

хліб

олія

Приготування

Також розраховуємо на кількість осіб.

Якщо беремо 2 яйця, то треба 0,5 склянки молока. Збиваємо яйця, молоко та цукор. Потім знову змочуємо з двох сторін та смажимо на сковорідці до готовності яйця.

До цих грінок можна відкрити варення, дістати заморожені ягоди тощо.

Просто та смачно!

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