Смачні грінки з того, що є під рукою — рецепт для всієї родини

Сьогодні розповімо тобі про грінки, які точно мають тобі сподобатися. Рецепт дуже простий, ймовірно, його знає твоя мама чи бабуся.
Інгредієнтів багато не потрібно, головні — яйця та хліб.
Інгредієнти:
Розраховуємо на кількість людей.
З одного яйця може вийти приблизно 2-3 грінки, залежно від розміру скибок хліба.
З одного яйця може вийти приблизно 2-3 грінки, залежно від розміру скибок хліба.
Також розраховуємо на кількість осіб.
До цих грінок можна відкрити варення, дістати заморожені ягоди тощо.
Просто та смачно!
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