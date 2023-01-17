Для ранкових тостів та солодкої випічки: як приготувати крем-сир

Для випічки, тостів, десертів та ще десятків страв необхідний дуже важливий і смачний інгредієнт — крем-сир. Щоб не купувати його в магазині, ти можеш приготувати такий сир самостійно. Читай простий рецепт крем-сиру в нашому матеріалі.
Шеф-кухарка Валя Саєнко розповіла, як приготувати крем-сир ще кращий, ніж продають у магазині. Такий сир є універсальним і підходить майже до всіх страв.
Цей рецепт дуже простий і не потребує заморожування продуктів. А виходить він ніжним, вершковим та кремовим. Тобі знадобиться всього три інгредієнти, тож спробуй приготувати смачний крем-сир.
Інгредієнти для крем-сиру
З такої кількості інгредієнтів виходить приблизно 350 г крем-сиру. Вага може відрізнятись, усе залежить від якості сметани та йогурту.
За бажанням ти можеш додати в сир трави, зелень, спеції або ж часник. Свіжий крем-сир може зберігатися в холодильнику три – п’ять днів.
Раніше ми розповідали, як приготувати твердий сир у домашніх умовах.
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