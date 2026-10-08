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Помпейська дев’ятниця: як правильно звертатися до Діви Марії з особливим проханням

Марина Слизовська, редакторка сайту 08 Жовтня 2026, 18:00 4 хв.
помпейська дев'ятниця
Фото Pexels

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