Помпейська дев’ятниця: як правильно звертатися до Діви Марії з особливим проханням

Помпейська дев’ятниця, або новена — це католицька молитва, яку необхідно читати впродовж 54 днів до Пресвятої Діви Марії, у якій ти звертаєшся з особливим проханням. Молитися треба в одному наміренні і в цей момент бути витривалою та уважною, звертатися із чистою душею та вірою й перебувати у згоді з Божою волею.

Розповідаємо усе, що тобі треба знати про Помпейську дев’ятницю та наводимо повний текст молитви.

Помпейська дев’ятниця: як молитися та для чого

Помпейська дев’ятниця у 54-денній формі пов’язана з молодою італійкою Фортунатіною Агреллі, яка була зцілена від хвороби, звернувшись до Матері Божої Помпейської. Як розповів католицький діяч Бартоло Лонго, коли Фортунатіна прохала про зцілення, то їй явилася Діва Марія й пообіцяла зцілення після молитви трьох новен:

— Ти молилася до Мене під різними титулами й завжди отримували благодать. Тепер, коли ти звертаєшся до Мене як до Цариці Святого Розарію з Помпеї — титулом, що Мені найближчий, — Я не можу тобі відмовити. Відправ три новени, вшануй Мене, і ти будеш зцілена.

Щоб нарешті одужати, дівчина мала молитися три дев’ятниці з проханням та три дев’ятниці з подякою — 27 днів прохання та 27 днів подяки. Впродовж цього періоду необхідно було щодня без перерв відмовляти усі частини Розарію — це 15 таємниць (радісні, скорботні та славні).

Молитва відбувається за допомогою вервиці — чоток для Розарію. Молитва, яку читають за допомогою вервиці, є чергуванням Отче наш, Радуйся, Маріє та інших. Цю молитву дозволено читати частинами впродовж одного дня.

Як правильно молитися по днях Помпейської дев’ятниці

познач у календарі день початку, щоб не збитися в підрахунку днів у подальшому;

щодня читай три частини Розарію — радісні, скорботні та славні таємниці;

Вірую, Отче наш, три Радуйся, Маріє та інші початкові молитви читай один раз — перед першим Розарієм;

на початку кожної з частин Розарію коротко і стисло промовляй своє прохання, а потім кажи: Приношу цей Розарій на Славу Твою, о Царице Святого Розарію;

перші 27 днів читай прохальну частину і в кінці проголошуй окремо молитву з проханням (нижче в тексті);

наступні 27 днів читай подячну частину і в кінці проголошуй окремо молитву з подякою (нижче в тексті);

кожну з частин Розарію закінчуй трикратно: Царице Святого Розарію, молися за нас!

Який порядок читання молитви Розарію

перехрестись, поцілуй хрест на чотках і читай вступну молитву; бери першу намистину і читай Отче наш; три наступні — тричі Радуйся, Маріє, потім Слава; після цього називай вид таємниць і відповідно першої таємниці; на великій намистині — читай Отче наш, а на десяти маленьких — Радуйся, Маріє; наприкінці таємниці вимовляй Слава і короткі молитовні вигуки; після молитви за Розарієм проголошуй заключні молитви.

Таємниці, які треба відмовляти на вервиці під час Помпейської дев’ятниці

радісні (Благовіщення Пресвятій Діві Марії, Відвідини Дівою Марією св. Єлизавети, Різдво Ісуса Христа, Жертвування Ісуса в Єрусалимській святині, Віднайдення Ісуса в храмі);

скорботні (Молитва в Гетсиманському саду, Бичування Ісуса Христа, Коронування терновим вінком, Хресна дорога, Розп’яття);

славні (Воскресіння Ісуса Христа, Вознесіння, Зіслання Святого Духа, Внебовзяття Діви Марії, Коронація Діви Марії).

Текст молитви Помпейської дев’ятниці

Перші 27 днів після завершення трьох частин Розарію читай:

— Згадай, о всемилостива Помпейська Діво Святого Розарію, що ніхто ніколи не чув про те, щоби будь-хто з тих, хто до Тебе прибігають і з Розарієм Твоєї допомоги благають, був Тобою полишений. Не погордуй моїми словами, о Мати Предвічного Слова, але через Твій Святий Розарій і благовоління до святині в Помпеях вислухай моє прохання. Амінь.

Наступні 27 днів після закінчення трьох частин Розарію читай:

— Що ж я можу дати Тобі, о Царице, сповнена любові? Присвячую Тобі все своє життя, бажаючи, скільки мені стане сил, поширювати вшанування Тебе, о Діво Святого Розарію з Помпеїв. Бо коли я попросив Тебе про допомогу, зійшла на мене благодать від Бога. Хоч би де я перебував, розповідатиму про милосердя, яке Ти до мене виявила; поширюватиму вшанування Святого Розарію, даючи свідчення про те, як добре Ти повелася зі мною, аби такі само недостойні як і я грішники з упованням прибігали до Тебе. О, якби весь світ знав, яка Ти добра, яка милостива до стражденних, то все сотворене прибігало би до Тебе. Амінь.

Раніше ми публікували ранкову молитву українською мовою — попроси Бога про захист і благословення на новий день.

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