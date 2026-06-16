Молитва до Святого Миколая: у яких випадках допомагає і що просити у святого

Святому Миколаю Чудотворцю моляться як одному з найвеличніших заступників і помічників.

До нього звертаються у часи скрути, бідності та хвороб, просячи про зцілення та матеріальну підтримку. Він є покровителем мандрівників, моряків і водіїв, тому його благають про безпечну дорогу.

Також Миколаю моляться про заміжжя, мир у родині, захист дітей від усякого зла, визволення з полону чи несправедливого засудження, та про здійснення заповітних праведних бажань.

Молитва до Святого Миколая про захист та допомогу

О всеблагий отче Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під твій захист! Скоро поспіши й ізбав стадо Христове від вовків, що гублять його. Захисти країну нашу і кожну християнську душу святими твоїми молитвами від світського заколоту, боягузтва, нашестя чужинців та міжусобиці. Допоможи і мені в усяких потребах, благай Господа Бога дарувати нам мир і спасіння. Амінь.

Молитва до Святого Миколая Чудотворця за дітей та родину

О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних, що молилися тобі й закликають на допомогу швидке заступництво твоє. Охорони наших дітей від усякого зла, хвороб і спокус. Направ їх на шлях істини, даруй їм розум до навчання та серце чисте. Збережи нашу родину в мирі, любові та злагоді. Будь для нас надійним щитом і благослови наш дім твоїм небесним заступництвом. Амінь.

Молитва до Миколая Чудотворця у скруті та для подорожніх

О чудотворцю Миколаю, швидкий помічнику тих, хто в біді! Поглянь на мене, немічного, у теперішньому житті, умоли Господа дарувати мені полегшення в моїх скорботах і нужді. Оберігай мене, коли я в дорозі, захисти від нещасть на суші та на воді. Будь моїм поводирем і кріпостю, щоб під твоїм покровом я завжди прославляв милосердя Боже. Амінь.

Читай в нашому іншому матеріалі: Молитва за чоловіка — Божий щит для захисту військового.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!