Молитва до ангела-охоронця: як звернутися до свого небесного заступника

У християнстві вважається, що від народження кожна людина має свого ангела-охоронця — невидимого супутника, що завжди поруч. Він береже від лиха і зупиняє перед необачливим кроком, до нього звертаються перед сном, у хвилини небезпеки, перед важливою справою або в ті миті, коли здається, що світ відвернувся.

Молитва до ангела-охоронця — прості щирі слова, якими можна просити небесного заступника про допомогу.

Молитва про захист до ангела-охоронця

Святий ангеле, небесний захиснику, звертаюся до тебе з молитвою і надією. Прошу тебе: охорони мене від усякого зла — як явного, так і прихованого, від лукавства людей, спокус, що надсилає диявол, усякого горя, лиха та нещастя.

Ти — мій заступник і вірний охоронець, тобі дякую, на тебе покладаю надію, тебе прошу: не залишай мене у жодну мить. Молися за мене завжди — нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Молитва до ангела-охоронця

Мій ангеле-охоронцю, небесний покровителю, збережи мою душу й тіло від гріха, підтримай у хвилини слабкості, не дай впасти. Допоможи мені жити за заповідями Христа, чинити добро і завжди виконувати святу волю Божу.

Веди мене шляхом правди, любові й милосердя, і молися за мене перед Господом, щоб Він простив мені усі гріхи — свідомі й несвідомі — і дарував мені благодать вічного життя. Амінь.

Ранкова молитва до ангела-охоронця

Ангеле Божий, охоронцю святий, будь завжди поруч — і вдень, і вночі. Просвіти мій розум, зміцни мої кроки, вбережи від лиха, спокуси й тривоги. Дякую за те, що не залишаєш і невидимо крилом обіймаєш. Амінь.

Молитва до ангела-охоронця, коли страшно чи самотньо

Ангеле мій, світоче небесний, затули мене від темряви крилом, проведи через бурі й страх, не залишай мене у цю нелегку мить! Довіряю тобі свою душу, думки і серце. Амінь.

Молитва до ангела-охоронця у важкій життєвій ситуації

Ангеле-охоронцю, провіднику мій, коли мені важко — будь світлом у темряві. Я стою на роздоріжжі, не знаю дороги, допоможи відвернути душевні тривоги. Підкажи мені правду, дай мудрість і силу, щоб не зрадити совість, не втратити крила. Амінь.

Молитва до ангела-охоронця — подяка за захист

Дякую тобі, ангеле-охоронцю, за те, що завжди поруч. За те, що бережеш мене у хвилини небезпеки, що підтримуєш, коли сили покидають, і ведеш, коли я втрачаю напрям! Ти — моя тиша в бурі, захист від темряви. І хоча я не можу бачити тебе, я знаю: ти тут!

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