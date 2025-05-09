Молитва за чоловіка: Божий щит для захисту військового

Леся Манзюк, редакторка сайту 09 Травня 2025, 09:30
Молитва за чоловіка
Фото Unsplash
Молитва за чоловіка: Божий щит для захисту військового
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