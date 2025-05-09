Молитва за чоловіка: Божий щит для захисту військового

Велика війна змінила нас: наш побут, вподобання, мрії. Зараз найперше, про що мріють українці — це мир і перемога.

Українські воїни ціною свого життя тримають фронт. У багатьох сім’ях як не близькі, так знайомі перебувають у зоні бойових дій. Тил, окрім донатів на ЗСУ і щоденної праці на благо країни, може ще й молитись та звертатись у молитвах до Вищих сил про опіку та захист для наших воїнів.

Читай молитву-оберіг дружини за чоловіка-військового під час війни — в матеріалі.

Молитва дружини за чоловіка

Сильна молитва за чоловіка

Всемилосердний вічний Боже, ти, що з двох твориш одне ціле і не баришся благословляти подружжя твоїми щедрими благодатями, я, твоя смиренна слуга, здіймаю сьогодні свої руки як свідчення вірної любові в молитві за чоловіка, що ти мені його дарував.

Охорони його від усяких небезпек душі й тіла, допоможи мені бути опорою в усіх щоденних випробуваннях його служби. Господи, нехай ворог ніколи не розлучить нас своїми підступними задумами, щоб нашою вірністю одне одному ми завжди залишалися щирими свідками твоєї невичерпної любові до людської сім’ї.

Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас.

Вислухай наші молитви й прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай.

Благаємо Тебе, Боже, за Воїнів і Захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, хто в окупації й полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З’єднай нас усіх в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі люди України нашою єдністю й перемогами славили величне ім’я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва за чоловіка-воїна

Хто живе в помочі Всевишнього, поселиться в покрові Бога небесного. Скаже Господеві: Ти — мій помічник і моє пристановище, мій Бог, я надіятимуся на Нього, бо Він мене визволить з засідки ловців і від тривожного слова. Своїми плечима тебе отінить, і надіятимешся під Його крилами. Його правда щитом тебе оточить. Не злякаєшся нічного страху, стріли, що летить в дні, діла, що проходить в ночі, припадку і полуденного демона. З твого боку впаде тисяча і десять тисяч — по твоїй правиці, а до тебе не наблизитися. Лише твоїми очима впізнаєш і побачиш віддачу грішників. Бо Ти, Господи, — моя надія.

Всевишнього поставив твоїм пристановищем. До тебе не прийде зло, і бичування не наблизиться до твого поселення, бо Своїм ангелам заповість про тебе, щоб тебе оберегти на усіх твоїх дорогах. На руках тебе понесуть, щоб часом ти не ударився об камінь твоєю ногою. На аспіда і василіска наступиш і потопчеш лева і змія. Бо він на Мене поклав надію і Я його визволю. Покрию його, бо він пізнав Моє ім’я. Закличе до Мене, і Я його вислухаю, Я з ним в журбі і його визволю і прославлю. Я наповню його довготривалістю днів і покажу йому Моє спасіння.

Господь – моє світло й моє спасіння: кого маю боятись? Господь — мого життя твердиня: кого маю страхатись?

Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, — напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть.

Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце; нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати.

Одного в Господа прошу, одного я благаю: жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі.

Бо Він мене сховає у Своїм наметі в день недолі; Він захистить мене під кровом шатра Свого, на скелю Він мене підніме.

І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене; принесу жертву радости в Його наметі, співатиму й у псалмах Господа буду хвалити.

Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною й обізвись до мене.

У Твоєму імені серце моє каже: “Обличчя Моє шукайте!” Твоє обличчя, Господи, я шукаю.

Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти — моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже!

Бо навіть, як покине мене рідні батько-мати, Господь мене до Себе прийме.

Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають.

Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають.

Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих!

Надійсь на Господа, будь мужній; нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа!

Молитва про захист воїнів: відео

Молитва за захист чоловіка

О Пречиста Діва, Мати Господа Всевишніх сил, неба і землі Цариця! Прийми мою, Раби Божої (ім’я) молитву за чоловіка мого (ім’я), який став на захист своєї батьківщини України від жорстокого загарбника.

Захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє з вірою і любов’ю.

Будь милосердна до Раба Божого (ім’я) та захисти його своєю силою! Молюся до Тебе Пречиста і Непорочна Діва як до всемогутньої заступниці й провідниці спасіння нашого! Охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою, а в його ворогів всели страх і сором.

Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від посягання злих нечистих сил і всякого супостата. Хай буде в країні нашій правда Господня, і так збережеться незалежність українських земель. Амінь.

Молитва за чоловіка солдата

Молитва для захисника, який вирушає на фронт

Предвічний Творцю, Боже миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, які, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою в момент випробувань і світлим горизонтом в сутінках загроз.

Увінчай їх зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою. Підведи кожного, хто спіткнеться; поверни кожного, хто загубиться; повесели кожного, зраненого серцем.

Воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу – його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги.

Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний Світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України — український воїн! Амінь.

Молитва за чоловіка, оберіг: відео

Молитися за воїнів, які захищають Україну від ворогів, можна щодня. Робити це можна вдома, на роботі, під час виконання повсякденних справ.

Віримо в мир, перемогу, віримо в Україну і наших захисників!

А це для тебе в допомогу матеріал зі словами подяки воїнам ЗСУ: приємні рядки для тих, хто береже наші життя.

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