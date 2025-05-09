Молитва за мужа: Божий щит для защиты военного

Большая война изменила нас: наш быт, симпатии, мечты. Сейчас первое, о чем мечтают украинцы — это мир и победа.

Украинские воины ценой своей жизни удерживают фронт. Во многих семьях как не близкие, так знакомые находятся в горячих военных точках. Тыл, кроме донатов на ВСУ и ежедневного труда во благо страны, может молиться и обращаться в молитвах к Высшим силам об опеке и защите для наших воинов.

Читай молитву-оберег жены за мужа-военного во время войны — в материале. Мы собрали молитвы как на русском, так и на украинском языке, что будет особенно полезно для тех, кто встал на путь перехода в единую Православную Церковь Украины.

Молитва жены за мужа

Сильная молитва за мужа

Всемилостивый Господь, ты, что из двух творишь одно целое и не медлишь благословлять супругов твоими щедрыми благодатями, я, твоя смиренная слуга, поднимаю сегодня свои руки как свидетельство верной любви в молитве за мужа, которого ты мне даровал. Оберегай его от всяких опасностей души и тела, помоги мне быть опорой во всех ежедневных испытаниях службы его. Господь, мой Бог, пусть враг никогда не разлучит нас своими коварными замыслами, чтобы нашей верностью друг другу мы навсегда оставались искренними свидетелями твоей неистощимой любви к человеческой семье.

Молитва за воинов и тех, кто страдает от войны от ПЦУ

Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас.

Вислухай наші молитви й прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай.

Благаємо Тебе, Боже, за Воїнів і Захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, хто в окупації й полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З’єднай нас усіх в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі люди України нашою єдністю й перемогами славили величне ім’я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва за мужа-воина

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю! Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь – упование мое; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое.

Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать [святый] храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя: “ищите лица Моего”; и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

Молитва о защите воинов: видео

Молитва о защите мужа

О Пречиста Діва, Мати Господа Всевишніх сил, неба і землі Цариця! Прийми мою, Раби Божої (ім’я) молитву за чоловіка мого (ім’я), який став на захист своєї батьківщини України від жорстокого загарбника.

Захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє з вірою і любов’ю.

Будь милосердна до Раба Божого (ім’я) та захисти його своєю силою! Молюся до Тебе Пречиста і Непорочна Діва як до всемогутньої заступниці й провідниці спасіння нашого! Охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою, а в його ворогів всели страх і сором.

Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від посягання злих нечистих сил і всякого супостата. Хай буде в країні нашій правда Господня, і так збережеться незалежність українських земель. Амінь.

Молитва за мужчину солдата

Молитва для защитника, отправляющегося на фронт

Предвічний Творцю, Боже миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, які, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою в момент випробувань і світлим горизонтом в сутінках загроз.

Увінчай їх зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою. Підведи кожного, хто спіткнеться; поверни кожного, хто загубиться; повесели кожного, зраненого серцем.

Воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу – його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги.

Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний Світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України — український воїн! Амінь.

Молитва за мужа, оберег: видео

Молиться за воинов, защищающих Украину от врагов, можно каждый день. Делать это можно дома, на работе, при выполнении повседневных дел.

Верим в победу, верим в Украину и наших защитников!

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