Поздравления военному с днем рождения в стихах и прозе — приятные слова для защитников

В день рождения каждый человек заслуживает теплых слов и искренних пожеланий. Особенно это касается тех, кто выбрал путь служения своей стране и защиты ее суверенитета в самые сложные времена истории независимой Украины. Поздравление с днем рождения военному — это не просто формальность, а проявление уважения и благодарности за нелегкий труд и преданность своему делу. Ведь военнослужащие ежедневно рискуют своей жизнью, защищая нашу страну от российского нашествия.

Поэтому поздравления с днем рождения военному в прозе и стихах — это отличный способ выразить самые теплые и искренние пожелания важному человеку в этот особый для него день.

Поздравления военному с днем рождения в стихах

Доблесть, честь, отвага, смелость — Есть все это у тебя, С днем рождения, военный, Береги всегда себя, Пусть тебя удача любит, И пусть Бог хранит тебя, Пусть в жизни твоей не будет Обид, тоски, бед и печали!

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Ты военный человек, Характер твой — стальной, Желаю, конечно, непременно Не стареть душой! Прими в свой День рождения Букет из пожеланий: Здоровья, мира, счастья И никаких страданий!

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Желаю новых достижений, Здоровья крепкого, стального, Побольше радостных мгновений, А также счастья сказочного! Пусть везет в любви и дружбе, Пусть будут мир в семье, достаток! Успех пусть ждет тебя на службе, И пусть во всем царит порядок!

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Поздравления с днем рождения военному в прозе

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть этот год станет для тебя годом невероятных достижений и счастливых изменений. Желаю тебе никогда не терять веры в себя и всегда достигать поставленных целей. Твоя смелость и решительность — пример для нас всех!

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В твой день рождения желаю тебе неисчерпаемой энергии, стойкости и мирного неба над головой! Пусть каждое мгновение будет наполнено позитивом, а твой дух всегда остается непобедимым. С праздником!

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Дорогой защитник/любимая защитница, поздравляю тебя с днем рождения! В этот важный для тебя день ты защищаешь нашу землю, и я хочу выразить самую искреннюю благодарность и уважение за это. Желаю тебе здоровья, мужества, силы и веры в каждом бою. Пусть каждая звезда на небе ведет тебя к победе и безопасному возвращению домой. С днем рождения!

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С днем рождения! Пусть каждый твой день будет как яркий луч солнца, наполненный теплом, любовью и большими достижениями. Ты — наша гордость и наша надежда, и мы всегда будем рядом, чтобы поддержать и помочь.

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В этот особый день желаю тебе несокрушимости духа и настоящего счастья! Пусть каждый новый день дарит тебе вдохновение для великих свершений, а твоя смелость и отвага всегда будут в памяти многих украинцев, чьи жизни ты сейчас защищаешь. С днем рождения, и возвращайся живым(-ой)!

Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

Ранее мы рассказывали, что положить в посылку военному.

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