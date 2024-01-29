Поздравления военному с днем рождения в стихах и прозе — приятные слова для защитников

В день рождения каждый человек заслуживает теплых слов и искренних пожеланий. Особенно это касается тех, кто выбрал путь служения своей стране и защиты ее суверенитета в самые сложные времена истории независимой Украины. Поздравление с днем рождения военному — это не просто формальность, а проявление уважения и благодарности за нелегкий труд и преданность своему делу. Ведь военнослужащие ежедневно рискуют своей жизнью, защищая нашу страну от российского нашествия.
Поэтому поздравления с днем рождения военному в прозе и стихах — это отличный способ выразить самые теплые и искренние пожелания важному человеку в этот особый для него день.
Доблесть, честь, отвага, смелость —
Есть все это у тебя,
С днем рождения, военный,
Береги всегда себя,
Пусть тебя удача любит,
И пусть Бог хранит тебя,
Пусть в жизни твоей не будет
Обид, тоски, бед и печали!
Доблесть, честь, отвага, смелость —
Есть все это у тебя,
С днем рождения, военный,
Береги всегда себя,
Пусть тебя удача любит,
И пусть Бог хранит тебя,
Пусть в жизни твоей не будет
Обид, тоски, бед и печали!
***
Ты военный человек,
Характер твой — стальной,
Желаю, конечно, непременно
Не стареть душой!
Прими в свой День рождения
Букет из пожеланий:
Здоровья, мира, счастья
И никаких страданий!
Ты военный человек,
Характер твой — стальной,
Желаю, конечно, непременно
Не стареть душой!
Прими в свой День рождения
Букет из пожеланий:
Здоровья, мира, счастья
И никаких страданий!
Желаю новых достижений,
Здоровья крепкого, стального,
Побольше радостных мгновений,
А также счастья сказочного!
Пусть везет в любви и дружбе,
Пусть будут мир в семье, достаток!
Успех пусть ждет тебя на службе,
И пусть во всем царит порядок!
Желаю новых достижений,
Здоровья крепкого, стального,
Побольше радостных мгновений,
А также счастья сказочного!
Пусть везет в любви и дружбе,
Пусть будут мир в семье, достаток!
Успех пусть ждет тебя на службе,
И пусть во всем царит порядок!
Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть этот год станет для тебя годом невероятных достижений и счастливых изменений. Желаю тебе никогда не терять веры в себя и всегда достигать поставленных целей. Твоя смелость и решительность — пример для нас всех!
В твой день рождения желаю тебе неисчерпаемой энергии, стойкости и мирного неба над головой! Пусть каждое мгновение будет наполнено позитивом, а твой дух всегда остается непобедимым. С праздником!
Дорогой защитник/любимая защитница, поздравляю тебя с днем рождения! В этот важный для тебя день ты защищаешь нашу землю, и я хочу выразить самую искреннюю благодарность и уважение за это. Желаю тебе здоровья, мужества, силы и веры в каждом бою. Пусть каждая звезда на небе ведет тебя к победе и безопасному возвращению домой. С днем рождения!
С днем рождения! Пусть каждый твой день будет как яркий луч солнца, наполненный теплом, любовью и большими достижениями. Ты — наша гордость и наша надежда, и мы всегда будем рядом, чтобы поддержать и помочь.
В этот особый день желаю тебе несокрушимости духа и настоящего счастья! Пусть каждый новый день дарит тебе вдохновение для великих свершений, а твоя смелость и отвага всегда будут в памяти многих украинцев, чьи жизни ты сейчас защищаешь. С днем рождения, и возвращайся живым(-ой)!
Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.
Ранее мы рассказывали, что положить в посылку военному.
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