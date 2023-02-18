Письма, теплые вещи и никаких банок! Что положить военному в посылку — список

Виктория Мельник, редактор сайта 18 февраля 2023, 12:00
Посылка военному
Фото: Pexels

Больше новостей
Фільми про війну топ-10
Герои войны меняются, но остаются в сердцах своего народа: Фильмы о войне
Чи можна бити дітей за непослух - думка психолога
Может ли насилие быть методом воспитания — комментарий психолога об избиении детей в садике
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Украинской победе нет альтернативы — как проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Как понять, просилушивают ли мой телефон?
Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?
Смотреть больше

Материалы по теме

Фільми про війну топ-10
Герои войны меняются, но остаются в сердцах своего народа: Фильмы о войне
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Украинской победе нет альтернативы — как проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Как понять, просилушивают ли мой телефон?
Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?
карта бойових дій 18 лютого 2023
Карта боевых действий 18 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

Видео
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати

Украинской победе нет альтернативы — как проходит Мюнхенская конференция по безопасности
карта бойових дій 18 лютого 2023
Карта боевых действий 18 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
0:04:15
село Лесное Харьковская область
Трагедия села Лесное. Местные собственноручно восстанавливают обстрелянные дома
0:04:23
Як працюють мобільні вогневі групи в Київській області
Маневренность, незаметность и ловкость нашей ПВО — как работают мобильные огневые группы
0:04:05
Марганець Дніпро
“И днем, и ночью слышишь Грады!” Оккупанты обстреливают Марганец посреди белого дня
0:05:24
Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім
Восстанови свое жилье! Как жителям и ОСМД получить грант на ремонт дома
0:03:40
Обучение ВСУ
Наша граница под защитой! Как тренируются ВСУ в Ровенской области
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:14:25
Пытки окупантов
После этой ямы выжили единицы! От историй плена в Харьковской области мороз по коже
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Больше видео
Фільми про війну топ-10
Читать дальше
Герои войны меняются, но остаются в сердцах своего народа: Фильмы о войне
Як прибрати пухнастість волосся: поради, які допоможуть зробити волосся гладким
Читать дальше
Локоны рассыпаются и совсем не слушаются? Лайфхаки, как убрать пушистость волос

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь