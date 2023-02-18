Письма, теплые вещи и никаких банок! Что положить военному в посылку — список

За почти год полномасштабного вторжения во многих украинских семьях появились родные, любимые, знакомые или товарищи, которые сейчас находятся на фронте. И если увидеться с важным человеком выпадает возможность редко, на помощь придут теплые посылки, собранные и отправленные тобой.

Что положить в военную посылку и что точно не стоит присылать на фронт — рассказываем в материале.

Что положить в посылку для военного

Пресофицер ВСУ Никита Шандиба и военнослужащие Вооруженных Сил делятся: им всегда приятно получать посылки из дома, потому что это напоминает им о родне, выступает ниточкой между военным и его домом.

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Когда получаю посылку из дома, это всегда вызывает приятное волнение. Возникают разные воспоминания о семье, родных, близких. Кажется, будто они рядом, — делится один из военных.

Причем, доставить радость родным на фронте можно любым способом: больше всего военные любят вещи, созданные руками человека, который это прислал.

Среди таких вещей могут быть:

письмо, написанное от руки;

браслеты, сделанные самостоятельно;

рисунки — если посылка от ребенка;

книги;

сладости и разнообразные газированные напитки — как правило, военным этого больше всего не хватает.

Среди полезных вещей, которые точно пригодятся:

салфетки — влажные и сухие;

перчатки;

средства гигиены — в маленьких упаковках;

теплые вещи.

Военнослужащие отмечают, что часто символические подарки становятся гораздо приятнее, чем банка тушенки.

Также следует учесть, что посылка для военного не должна быть большой, ведь военнослужащие должны быть максимально мобильными.

Волонтеры и родные, которые отправляют или передают военным помощь, подчеркивают: гражданским всегда нужно спрашивать у военных, нужно ли им то или иное, прислушиваться к ответу и поступать так, как их попросили. Потому что даже с наилучшими пожеланиями, но иногда такие вещи могут быть не только бесполезными, но и создать дополнительную опасность.

В посылках для военных нельзя передавать банки или стеклянные упаковки, острые предметы и вещи, которые запрещены на фронте: алкоголь и, тем более, наркотические вещества.

С питанием в армии все очень хорошо, поэтому при упаковке фронтовой посылки лучше сосредоточься на практических и приятных вещах. А как волонтеры передают на фронт растительную пищу для веганов — мы рассказывали в нашем другом материале.

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