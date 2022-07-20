Война и веганство: истории волонтеров, поставляющих растительную пищу на фронт для ВСУ

Веганство и вегетарианство — не диета или прихоть определенной группы людей. Это самая настоящая философия жизни, которая не поддерживает насилие над животными ради сытного обеда.

Когда же на твои земли приходит война, то многое меняется. В основном изменения касаются и привычного образа жизни, и обыденной рутины.

Так, люди, ранее пытавшиеся обходить стороной мясной отдел в магазине, теперь вынуждены потреблять животные жиры, чтобы иметь силы для борьбы против российских оккупантов.

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Как отмечают эксперты, такой образ жизни может быть достаточно опасным для некоторых наших военных, которые давно отвыкли есть мясо. Это может привести как минимум к расстройствам желудка, а как максимум — к психологическим проблемам. Поскольку если ты чего-то не хочешь делать, но должен, проблемы не заставят себя ждать.

Поэтому многие волонтеры, которые раньше занимались либо сугубо просветительской деятельностью, либо только производством растительных продуктов, во время полномасштабной войны России против Украины начали поставлять нашим защитникам вегетарианские и веганские продукты питания.

Это необходимо, поскольку единого стандарта для растительного сухпайка не существует, а петиция по его созданию пока не попала в руки законотворцев. Поэтому волонтеры рассказали The Village о своем опыте доставки вегетарианской пищи на фронт.

Веганы есть в ВСУ, Нацгвардии, добровольческих формированиях — повсюду

Основательницы организации Львовская веганская кухня Оксана и Марта Островские сначала открыли во Львове волонтерскую кухню, чтобы поддержать переселенцев и терроборону и накормить всех нуждающихся в горячей растительной пище.

Впоследствии появились запросы на поставку вегетарианских и веганских опций на фронт. Это были просьбы как самих военных, так и их жен, семей, друзей или даже ездящих на передовую волонтеров.

Сестры рассказывают, что ориентировочно они уже приняли около 50 запросов, но иногда приходилось присылать сразу на немалое количество людей — от восьми до 15 человек.

Веганы есть в ВСУ, Нацгвардии, Госпитальерах, пограничной службе, добровольческих формированиях — повсюду.

Процесс обработки заказов выглядит примерно следующим образом. Сначала необходимо указать, есть ли возможность готовить. Если ее нет либо информация отсутствует, волонтеры пытаются собрать посылку из того, что можно просто залить кипятком.

В основе набора всегда есть растительные колбасы, сосиски, паштет, тофу, батончики, консервированные бобы, веганские супы и даже растительное молоко. В случае, если у бойцов-веганов есть возможность готовить, то к ним также отправляются каши, соевое мясо и битки.

Кроме того, в каждый набор входят витамины и растительный протеин, чтобы закрыть потребность в белке.

Не забывают девушки и искать новинки. Так, недавно им удалось найти фалафель в соусе, имеющий достаточно длительный срок хранения.

Мы стараемся более-менее регулярно поддерживать военных, сделавших нам запрос, быть на связи.

Сначала искали веганов, а потом они сами нашлись

Основательница организации Кожна тварина Тамара Хьюман делится: раньше она концентрировала внимание на просветительской деятельности, разрабатывала курсы о веганстве и даже устраивала дегустации. Однако с началом полномасштабной войны запустила проект Веганская кухня Украины.

Его идея заключается в создании сети волонтерских кухонь в девяти городах, чтобы обеспечить на местах вегетарианцев и веганов горячими растительными обедами. А также иметь возможность более эффективно собирать веган-посылки для ВСУ.

Сначала мы искали веганов-военных среди знакомых, спрашивали у волонтеров. Таким образом нашли первых бойцов, которым отправляли посылки. Среди них был, например, Павел Вышебаба.

Мужчина сейчас служит в ВСУ, но раньше успел стать основателем веганского кафе One Planet и координатором кампании ХутроOFF за запрет производства меха в Украине.

Позже военнослужащие, нуждавшиеся в растительных обедах, сами начали находить организацию через соцсети. Поэтому запросов стало гораздо больше.

Едва ли не каждый раз бойцы спрашивали о цене таких посылок, но ответ всегда один — это бесплатно и делается только для поддержки ВСУ.

Некоторым это было неудобно, они были настолько благодарны, что все равно присылали нам донаты.

В настоящее время организации удалось обработать более 400 запросов на посылки с растительными обедами. Бывают даже повторные просьбы, но в основном одного пакета хватает примерно на три – четыре недели.

В общей сложности общественная организация поддерживает сейчас около 200 военнослужащих, среди которых как мужчины, так и женщины.

Пока одни придерживаются собственной философии на фронте, другие ее преподают. Читай, как ужгородский профессор проводит лекции в окопах.

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