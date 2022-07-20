Рассказы

Война и веганство: истории волонтеров, поставляющих растительную пищу на фронт для ВСУ

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 июля 2022, 15:00
Історії волонтерів, які постачають рослинну їжу на фронт для ЗСУ
Фото: Facebook, Unsplash

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