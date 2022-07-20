Розповіді

Війна та веганство: історії волонтерів, які постачають рослинну їжу на фронт для ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Липня 2022, 15:00
Історії волонтерів, які постачають рослинну їжу на фронт для ЗСУ
Фото: Facebook, Unsplash

Більше новин
Міжнародний день торта: рецепт торта Снікерс від Лілії Цвіт
Святкуємо Міжнародний день торта, де твій шматок? Рецепт солодкого Снікерса від Лілії Цвіт
Байрактар ТВ2
Канада, Польща, Нідерланди: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
Історії харківських дітей, які мріють повернутись додому
Сподіваюся, моя домівка вціліла: історія підлітків з Харкова, які мріють повернутись додому
Як доглядати за волоссям влітку
Зволоження, відновлення, стрижка. Як правильно доглядати за волоссям влітку
Дивитись більше

Матеріали по темі

Байрактар ТВ2
Канада, Польща, Нідерланди: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
Історії харківських дітей, які мріють повернутись додому
Сподіваюся, моя домівка вціліла: історія підлітків з Харкова, які мріють повернутись додому
Краматорськ сьогодні
Черговий воєнний злочин росіян у центрі Краматорська: вирви у 8 м глибини, є загиблі та поранені
Нікополь
Понад 100 ракет за кілька днів, поранено трирічну дитину! Обстріл Нікополя 20 липня

Відео
0:00:49
Байрактар ТВ2

Канада, Польща, Нідерланди: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
0:03:53
Краматорськ сьогодні
Черговий воєнний злочин росіян у центрі Краматорська: вирви у 8 м глибини, є загиблі та поранені
0:04:05
Нікополь
Понад 100 ракет за кілька днів, поранено трирічну дитину! Обстріл Нікополя 20 липня
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 липня
0:02:11
малюнки війни коваля зі Швеції
Коваль зі Швеції взявся за олівці та намалював жахливу хроніку війни в Україні
0:03:41
Незламні матусі
У Львові відкрили центр матері та дитини: як приймають молодих українських мам
0:09:31
Жданов про ситуацію на фронті
Росія хоче сісти за стіл перемовин? Жданов про затягування війни та паритет на полі бою
Поляки й українці зрівняються в правах: новий законопроект від Зеленського
Поляки й українці практично зрівняються в правах — який законопроект віддячить Польщі за гостинність
Наслідки обстрілу Нікополя
19 годин тривоги і 40 ударів по місту: ворог вдарив по Нікополю
Обстріли Одещини 19 липня
Росія продовжує використовувати “сирійський сценарій”: потужний обстріл Одещини 19 липня
Більше відео
Історії харківських дітей, які мріють повернутись додому
Читати далі
Сподіваюся, моя домівка вціліла: історія підлітків з Харкова, які мріють повернутись додому

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь