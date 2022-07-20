Війна та веганство: історії волонтерів, які постачають рослинну їжу на фронт для ЗСУ

Веганство та вегетаріанство — не дієта, не примха чи забаганка якоїсь окремої групи людей. Це справжнісінька філософія життя, яка не підтримує насилля над тваринами заради поживного обіду.

Коли ж на твої землі приходить війна, то багато чого змінюється. Здебільшого змін зазнає і звичний плин життя та щоденна рутина.

Так, люди, які раніше намагалися обминати м’ясний відділ у магазині, тепер вимушені споживати тваринні жири, щоб мати сили для боротьби проти російських окупантів.

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Як зазначають експерти, такий спосіб життя може бути досить небезпечним для деяких наших військових, які давно відвикли їсти м’ясо. Це може призвести щонайменше до розладів шлунку, а найбільше — до психологічних проблем. Оскільки якщо ти чогось не хочеш робити, але вимушений, проблеми не змусять на себе чекати.

Тому чимало волонтерів, які раніше займались або лише просвітницькою діяльністю, або ж тільки виробництвом рослинних продуктів, під час повномасштабної війни Росії проти України почали постачати нашим захисникам вегетаріанські та веганські продукти.

Це необхідно, оскільки єдиного стандарту для рослинного сухпайка немає, а петиція щодо його створення поки не потрапила до рук законотворців. Тому волонтери розповіли The Village про свій досвід доставки вегетаріанської їжі на фронт.

Вегани є в ЗСУ, Нацгвардії, добровольчих формуваннях — всюди

Засновниці ГО Львівська веганська кухня Оксана та Марта Островські спочатку відкрили у Львові волонтерську кухню, щоб підтримати переселенців та тероборону й нагодувати всіх, хто цього потребує, гарячою рослинною їжею.

Згодом з’явилися запити на постачання вегетаріанських та веганських опцій на фронт. Це були прохання як самих військових, так і їхніх дружин, родин, друзів чи навіть волонтерів, які їздять на передову.

Сестри розповідають, що орієнтовно вже прийняли близько 50 запитів, але іноді доводилось надсилати посилки одразу на чималу кількість людей — від восьми до 15 осіб.

Вегани є в ЗСУ, Нацгвардії, Госпітальєрах, прикордонній службі, добровольчих формуваннях — усюди.

Процес обробки замовлень виглядає приблизно так. Спочатку необхідно вказати, чи є можливість готувати. Якщо ні або інформація відсутня, то волонтерки намагаються зібрати посилку з того, що можна просто залити окропом.

В основі набору завжди є рослинні ковбаси, сосиски, паштет, тофу, батончики, консервовані боби, веганські супи та навіть рослинне молоко. У разі, якщо у бійців-веганів є можливість готувати, до них також їдуть каші, соєве м’ясо та битки.

Крім того, до кожного набору входять вітаміни та рослинний протеїн, щоб закрити потребу білка.

Не забувають дівчата й шукати новинки. Так, нещодавно їм вдалося знайти фалафель у соусі, що має досить тривалий термін зберігання.

Ми намагаємося більш-менш регулярно підтримувати військових, які зробили до нас запит, бути на зв’язку.

Спочатку шукали веганів, а потім вони самі знайшлись

Засновниця ГО Кожна тварина Тамара Х’юман ділиться: раніше вона концентрувала увагу на просвітницькій діяльності, розробляла курси про веганство та навіть влаштовувала дегустації. Однак з початком повномасштабної війни запустила проект Веганська кухня України.

Його ідея полягає у створенні мережі волонтерських кухонь у дев’яти містах, щоб забезпечити на місцях вегетаріанців та веганів рослинними гарячими обідами. А також мати змогу більш ефективно робити веган-посилки для ЗСУ.

Спочатку ми шукали веганів-військових серед знайомих, запитували у волонтерів. Так знайшли перших бійців і бійчинь, яким надіслали посилки, серед них був, наприклад, Павло Вишебаба.

Чоловік нині служить в ЗСУ, але раніше встиг стати засновником веганського кафе One Planet та координатором кампанії ХутроOFF за заборону виробництва хутра в Україні.

Пізніше військовослужбовці, які потребували рослинних обідів, самі почали знаходити організацію через соцмережі. Тож запитів значно побільшало.

Чи не щоразу бійці питали про ціну таких пакунків, але відповідь завжди одна — це безкоштовно і робиться лише для підтримки ЗСУ.

Декому це було незручно, вони були настільки вдячні, що все одно надсилали нам донати.

Наразі організації вдалось обробити понад 400 запитів на посилки з рослинними обідами. Трапляються навіть повторні прохання, але здебільшого одного пакунка вистачає приблизно на три – чотири тижні.

Загалом громадська організація підтримує зараз близько 200 військовослужбовців, серед яких як чоловіки, так і жінки.

Поки одні дотримуються власної філософії на фронті, інші її викладають. Читай, як ужгородський професор проводить лекції в окопах.

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