Розповіді

До небезпек я вже звик: історія ужгородського професора, який проводить лекції в окопах

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Липня 2022, 15:00
Федір Шандор
Фото: Новий канал

Більше новин
Біль у суглобах
Як вберегти суглоби під час війни. Самостійний чекап та покрокові рекомендації при болях
Корекція овалу обличчя - які методи пропонує сучасна медицина
Корекція овалу обличчя: які методи пропонує сучасна медицина
Коли День незалежності
Країна починається з тебе: коли День Незалежності України та яка історія державного свята
Як почистити срібло від чорноти в домашніх умовах
Думаєш, твої прикраси більше не привабливі? Розкажемо, як почистити срібло в домашніх умовах
Дивитись більше

Матеріали по темі

Біль у суглобах
Як вберегти суглоби під час війни. Самостійний чекап та покрокові рекомендації при болях
Коли День незалежності
Країна починається з тебе: коли День Незалежності України та яка історія державного свята
Поляки й українці зрівняються в правах: новий законопроект від Зеленського
Поляки й українці практично зрівняються в правах — який законопроект віддячить Польщі за гостинність
Наслідки обстрілу Нікополя
19 годин тривоги і 40 ударів по місту: ворог вдарив по Нікополю

Відео
Поляки й українці зрівняються в правах: новий законопроект від Зеленського

Поляки й українці практично зрівняються в правах — який законопроект віддячить Польщі за гостинність
Наслідки обстрілу Нікополя
19 годин тривоги і 40 ударів по місту: ворог вдарив по Нікополю
Обстріли Одещини 19 липня
Росія продовжує використовувати “сирійський сценарій”: потужний обстріл Одещини 19 липня
0:04:47
Наскільки в Україні виросли ціни на продукти
Відчутний дефіцит: наскільки в Україні виросли ціни на продукти
0:04:01
Сергій Фурса про те, що буде з валютою
Шпагат між офіційним та реальним курсом: Сергій Фурса про те, що буде з валютою в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
0:12:04
Володимир Єрмоленко
Злочин по-російськи: чому світ ніяк не може розірвати коло терору РФ
Українські переселенці в ЄС - як Євросоюз допомагає українцям
Наші люди всюди: скільки українських переселенців залишається в ЄС та які права там мають
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Від білизни до зимового одягу: вперше в історії ЗСУ для жінок створять уніфіковану військову форму
Коли закінчиться війна в Україні
Питання, що хвилює кожного: зібрали думки та прогнози, коли і як закінчиться війна в Україні 2022
Більше відео
Нельсон Мандела
Читати далі
Ніщо не зверне нас зі шляху до свободи: чому світ відзначає день Нельсона Мандели та чим вирізнявся революціонер

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь