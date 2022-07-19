До небезпек я вже звик: історія ужгородського професора, який проводить лекції в окопах

Він сидів в окопі та читав лекцію для своїх студентів. Однак навіть не помітив, як потрапив на світлину, що облетіла увесь світ.

Федір Шандор ще кілька місяців тому був звичайним професором Ужгородського національного університету.

Навчав молодь соціології громадської думки, психології масової поведінки та філософії. У жовтні 2021 року до університету Федора навідався Олександр Педан разом зі своєю донькою у рамках тревел-проекту УніверCheck.

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Тоді ведучий встиг не лише оглянути гуртожиток та навчальний корпус, але й закликав обирати саме цей навчальний заклад.

Україні сьогодні, як ніколи, потрібні освічені молоді люди, які розбудовуватимуть країну.

Найкраща мотивація – відданий своїй справі викладач

Однак найкращою мотивацією для вступу стала можливість пізнавати світ за допомогою такого відданого своїй справі викладача.

У лютому життя Федора змінило свій маршрут, коли він пішов до армії й згодом, у квітні, потрапив на фронт.

Проте свого покликання чоловік не зміг забути та полишити улюблених студентів без джерела нових знань – своїх лекцій. Тому вирішив ділитись усім, що знає, прямо з окопів.

Федір розповідає, що завдяки установкам Starlink, інтернет на фронті є. Що ж стосується обстрілів, то до них він вже теж звик. Та й небезпека за увесь час лише двічі змушувала зайти в бліндаж.

Ми звикли до онлайну через пандемію. Тому в даному питанні ні в мене, ні у студентів нічого не змінилося.

Після перемоги зустрінемось в українських вишах

Коли Федір дізнався, що Олександр Педан закликає студентів вступати у його рідний університет та інші українські вищі навчальні заклади, то одразу підтримав ініціативу та записав відеозвернення.

Чоловік пояснив абітурієнтам, що вважає своїм обов’язком бути педагогом у мирний час, а у воєнний – брати зброю до рук та йти захищати свою сім’ю та Батьківщину.

Я закликаю вас до кількох проукраїнських моментів, заради яких я, мої побратими-викладачі та студенти воюють за свободу, за вільнодумство, за незалежність.

Таким проукраїнським моментом Федір вбачає й вступ до українського вищого навчального закладу. Оскільки переконаний, що українська освіта є однією з найвідоміших, а освічених українців зараз охоче беруть на роботу.

Вступайте до українських вишів, ми вас чекаємо і після перемоги зустрінемося, – підсумував чоловік, який став символом освіченості та величності українського народу.

Змінили свої звичні місця роботи на окопи й представники інших професій. Так замість музики та сцени тепер виконавці слухають звуки артилерії. Читай інтерв’ю Фагота про життя музиканта на війні.

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