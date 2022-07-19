Рассказы

К опасностям я уже привык: история ужгородского профессора, проводящего лекции в окопах

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июля 2022, 15:00
Федір Шандор
Фото: Новый канал

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