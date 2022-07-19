К опасностям я уже привык: история ужгородского профессора, проводящего лекции в окопах

Он сидел в окопе и читал лекцию своим студентам. Однако даже не заметил, как попал на фотографию, облетевшую весь мир.

Федор Шандор еще несколько месяцев назад был обычным профессором Ужгородского национального университета.

Обучал молодежь социологии общественного мнения, психологии массового поведения и философии. В октябре 2021 года в университет Федора посетил Александр Педан вместе со своей дочерью в рамках тревел-проекта УниверCheck.

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Тогда ведущий успел не только осмотреть общежитие и учебный корпус, но и призвал выбирать именно это учебное заведение.

Украине сегодня, как никогда, нужны образованные молодые люди, которые будут развивать страну.

Лучшая мотивация – преданный своему делу преподаватель

Однако лучшей мотивацией для вступления стала возможность познавать мир с помощью такого преданного своему делу преподавателя.

В феврале жизнь Федора сменила свой маршрут, когда он пошел в армию и впоследствии, в апреле, попал на фронт.

Однако свое призвание мужчина не смог забыть и оставить любимых студентов без источника новых знаний – своих лекций. Поэтому решил делиться всем, что знает, прямо из окопов.

Федор рассказывает, что благодаря установкам Starlink, интернет на фронте есть. Что касается обстрелов, то к ним он уже тоже привык. Да и опасность за все время всего дважды заставляла зайти в блиндаж.

Мы привыкли к онлайну через пандемию. Поэтому в данном вопросе ни у меня, ни у студентов ничего не изменилось.

После победы встретимся в украинских вузах

Когда Федор узнал, что Александр Педан призывает студентов поступать в его родной университет и другие украинские высшие учебные заведения, сразу поддержал инициативу и записал видеообращение.

Мужчина объяснил абитуриентам, что считает своим долгом быть педагогом в мирное время, а в военное – брать оружие в руки и защищать свою семью и Родину.

Я призываю вас к нескольким проукраинским моментам, ради которых я, мои собратья-преподаватели и студенты воюют за свободу, за свободомыслие, за независимость.

Таким проукраинским моментом Федор видит и поступление в украинское высшее учебное заведение. Поскольку убежден, что украинское образование является одним из самых известных, а образованных украинцев сейчас охотно принимают на работу.

Вступайте в украинские вузы, мы вас ждем и после победы встретимся, – подытожил мужчина, который стал символом образованности и величества украинского народа.

Сменили свои привычные места работы на окопы и представители других профессий. Так вместо музыки и сцены исполнители слушают звуки артиллерии. Читай интервью Фагота о жизни музыканта на войне.

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