Мне приятнее писать песни, но я вынужден учиться стрелять — Фагот о жизни музыканта на войне

С начала войны России против Украины солист группы ТНМК Олег Михайлюта (более известный как Фагот) решил защищать свою Родину и записался в ряды территориальной обороны Киева.

А недавно состоялась премьера песни Енергодар — це Україна и клипа на нее. Фагот сыграл главную роль в видео.

Читай, как изменилась жизнь солиста после 24 февраля.

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— Какая идея заложена в саму песню и клип?

— Если говорить о клипе, то это вопрос к Юре Ковалеву, потому что режиссерская идея полностью его. Ко мне обратились продюсеры и предложили этот проект. И музыку даже показали. Она уже была.

Я обдумывал это, потому что люблю делать все полностью с нуля. А здесь тебе уже приносят проект, но суть его очень близка.

По-видимому, все уже осознают, что такое жить под обстрелами. Но я не понимаю людей, которые на оккупированных территориях.

Вот пришли к нам черти и рассказывают, что нам делать, как думать и жить. Я не могу себе это представить. А им так приходится жить.

Ты либо умираешь, либо живешь. А если живешь в таких условиях, то все равно так или иначе пытаешься понять, как можно так жить. И именно проект об этом.

— В конце клипа появляются даты: 05.08.2022, 03.09.2022, 27.09.2022. Что эти даты означают?

— Это ответ, который хочет знать каждый украинец. И не только украинец, но весь цивилизованный мир хочет знать эту дату, когда Украина победит, а Россия капитулирует.

Мы ищем это число. Это поэтическое решение. То есть если мы напряжемся и оно станет пятым числом, то прекрасно. Но если станет шестым, то мы также будем рады и счастливы.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Когда ты осознаешь, что до победы военное дело будет тебе необходимо, ты пытаешься учиться: такмеды, стрельбы.

Но мне все равно приятнее творить музыку, песни. Когда не будет угрозы, будем играть концерты. Вот это я люблю. Однако сейчас я вынужден учиться стрелять.

В студии стало появляться время на музыку. В первые пару месяцев я вообще не мог слушать музыку. Бывало, приезжаешь в студию и ничего не можешь делать. Ты как пустой. Пытаешься за что-нибудь зацепиться, а эмоционально ты весь там.

А сейчас уже понемногу рождается творчество. Война идет. Я понимаю, что прилететь может куда угодно.

Теперь еще один трек доделываем, еще один дуэт в процессе. Раньше мы что-то планировали, а теперь жизнь стала очень быстрой и непредсказуемой.

— Что бы вы посоветовали людям на прифронтовых территориях, которые не хотят уезжать?

— Здесь трудно что-либо советовать. Надо слушать самого себя. Так же много людей уехало из Киева, но многие остались. Я понимаю, что оставаться — это риск, но уезжать — это тоже риск.

Я бы здесь прислушивался к нашему командованию. Если ВСУ говорят, что нужно эвакуироваться, — значит, нужно. Им так легче будет работать.

— Вы недавно были в Харькове. Вы заметили, как изменились настроения жителей города?

— Оставшиеся в Харькове — это воины. Или какая-то вата, которой бежать некуда и очень боится менять место дислокации. Но они прозревают, потому что не могли себе представить, что такое вообще возможно.

А есть категория людей, которые так цепляются за свое прошлое, что им ничего не может донести суть стремлений людей. Они вылечатся, только если именно к ним прилетит в дом. И то не факт.

— Как психологически изменился Олег Михайлюта с 24 февраля?

— Это стресс. Я один из тех людей, которые пытаются обуздать стресс. Получается, как получается. Я не люблю ничего советовать. Просто ты сам с собой договариваешься каждый раз, что делать и как реагировать.

Я стараюсь не поддаваться ненависти. Я понимаю, что если в нее занырнуть сильно, то она тебя съест изнутри.

Полное интервью смотри в видео.

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