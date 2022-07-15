Інтерв'ю

Мені приємніше писати пісні, але я вимушений вчитися стріляти — Фагот про життя музиканта на війні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Липня 2022, 20:00
Інтерв'ю Олега Михайлюти Фагота про війну та музику
Фото: Instagram

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