Ткемалі зі слив на зиму: рецепт справжнього грузинського соусу

Ткемалі зі слив — один із найвідоміших соусів грузинської кухні, який цінують за насичений кисло-пряний смак і універсальність. Він чудово доповнює м’ясо, рибу, картоплю та інші гарячі страви. Приготувати таку заготовку вдома зовсім не складно, якщо знати кілька важливих секретів.

Розповідаємо, як зробити ароматний ткемалі зі слив на зиму, які інгредієнти знадобляться та на що звернути увагу під час приготування.

Ткемалі зі слив: що входить у рецепт

Для приготування домашнього ткемалі знадобляться прості інгредієнти, які легко знайти в сезон. Головне — обрати сливи з легкою кислинкою та свіжу ароматну зелень.

Інгредієнти:

сливи (алича або кислі сливи) — 2 кг;

часник — 6–8 зубчиків;

перець чилі — 1 шт. (або за смаком);

кінза — 1 великий пучок;

м’ята — 5–6 гілочок;

хмелі-сунелі — 2 ч. л.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2–3 ст. л. (залежно від кислотності слив).

Як зберігати ткемалі зі слив на зиму

Спочатку сливи потрібно добре помити, видалити плодоніжки та скласти в каструлю. Додати приблизно 100–150 мл води й варити 15–20 хвилин, поки плоди не стануть м’якими.

Після цього сливову масу слід трохи охолодити й перетерти через сито, щоб позбутися кісточок і шкірки. Отримане пюре повернути в каструлю.

Кінзу, м’яту, очищений часник і перець чилі подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку. Додати зелень до сливового пюре разом із сіллю, цукром і хмелі-сунелі.

Соус довести до кипіння й варити на невеликому вогні 20–30 хвилин, періодично помішуючи, поки він не стане густішим.

Готовий ткемалі розлити в стерилізовані банки, герметично закрити кришками, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.

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Як зберігати ткемалі зі слив зимою

Зберігати соус рекомендується в прохолодному темному місці. Після відкриття банку слід тримати в холодильнику та використати протягом кількох тижнів.

Так матеріал буде виглядати повноцінним рецептом, без першої особи, з чіткими інгредієнтами, пропорціями та способом приготування.

Головне фото: Євген Клопотенко.

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