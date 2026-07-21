Стиль життя Їжа та рецепти

Ткемалі зі слив на зиму: рецепт справжнього грузинського соусу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Липня 2026, 18:00 2 хв.
Соус ткемалі зі слив на зиму: класичний рецепт із секретами приготування

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь