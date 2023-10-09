Їжа та рецепти

Залиш пікантність за зиму: як приготувати кабачки по-корейськи — покроковий рецепт

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 14:15
Кабачки на зиму по-корейськи
Фото: Unsplash

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Залиш пікантність за зиму: як приготувати кабачки по-корейськи — покроковий рецепт
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