Залиш пікантність за зиму: як приготувати кабачки по-корейськи — покроковий рецепт

Зі зміною пори року кулінарні вподобання теж зазнають змін. Особливо у прохолодний період хочеться чогось особливо пікантного. І цієї зими тобі можуть урізнобарвити меню кабачки на зиму по-корейськи.

Їх солодкий смак з пікантною ноткою будуть пасувати до багатьох страв: м’яса, риби чи звичайної каші.

Цікаво, як приготувати цю незвичну страву? Тоді ділимось улюбленим рецептом кабачків по-корейськи.

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Кабачки на зиму по-корейськи — інгредієнти

кабачки — 3 кг

ріпчаста цибуля — 0,5 кг

морква — 0,5-0,6 кг

часник — 45 грамів

цукор — 1 стакан

сіль — 2 ст. л.

соняшникова олія — 1 стакан

оцет — 1 стакан

улюблені спеції — до смаку

Спосіб приготування кабачків по-корейськи

Насамперед необхідно очистити кабачки, моркву та цибулю від шкірки, помити їх та перекласти у ємкість з водою. Після того, як овочі будуть ретельно вимиті, їх варто покласти сушитись на рушник. Потім подрібнити кабачки та моркву на терці. Цибулю варто нарізати кільцями. Далі варто перекласти нашинковані овочі у суху ємкість, додати до них цукор, улюблені приправи, сіль та перемішати. Залити овочі соняшниковою олією та оцтом. У такому вигляді їх лишити на три години, щоб овочі трохи промаринувались. Коли мине час, овочі перекласти у чисті банки. Сік, який залишився від них, варто долити трохи в банки, після чого накрити їх металевими кришками. Щоб простерилізувати заготовки, варто поставити на 15 хвилин банки з кабачками по-корейськи у воду, яка кипить. Кришки тепер можна закрутити та чекати, щоб овочі вистигнули.

Шукаєш якісь ще варіанти приготування цього корисного та смачного овоча? Тоді читай ідеї, що смачного приготувати з кабачків.

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